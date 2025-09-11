Срок закрытия границы с Белоруссией не определен, заявил глава МВД Польши
Пограничник на белорусско-польской границе
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Срок, на который будет закрыта польско-белорусская граница, не определен, он связан с учениями, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TokFM.
"Я хочу опровергнуть. Закрытие этой границы происходит не на время учений, а в связи с учениями. Время закрытия границы - бессрочное", - сказал Кервиньский.
"Мы будем постоянно анализировать ситуацию", - добавил министр.
По его словам, Польша, закрывая границу, опасается не столько российско-белорусских учений, сколько "провокаций в широком понятии". "Усиливается миграционное давление, попытки перейти на польскую сторону, приезд людей, опасных для польской безопасности. Отсюда такое жесткое решение", - сказал министр.
При этом Кервиньский пообещал ни дня не держать границу напрасно закрытой. "Мы точно не будем держать эту закрытую границу ни дня напрасно", - сказал он.
Польша в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу решила полностью закрыть границу с Белоруссией, в том числе автомобильный и железнодорожные пункты пропуска. Учения будут проходить с 12 по 16 сентября.