Срок закрытия границы с Белоруссией не определен, заявил глава МВД Польши

Срок закрытия границы с Белоруссией не определен, заявил глава МВД Польши - РИА Новости, 11.09.2025

Срок закрытия границы с Белоруссией не определен, заявил глава МВД Польши

Срок, на который будет закрыта польско-белорусская граница, не определен, он связан с учениями, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11

2025-09-11T11:05:00+03:00

2025-09-11T11:21:00+03:00

в мире

польша

белоруссия

ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Срок, на который будет закрыта польско-белорусская граница, не определен, он связан с учениями, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TokFM. "Я хочу опровергнуть. Закрытие этой границы происходит не на время учений, а в связи с учениями. Время закрытия границы - бессрочное", - сказал Кервиньский. "Мы будем постоянно анализировать ситуацию", - добавил министр. По его словам, Польша, закрывая границу, опасается не столько российско-белорусских учений, сколько "провокаций в широком понятии". "Усиливается миграционное давление, попытки перейти на польскую сторону, приезд людей, опасных для польской безопасности. Отсюда такое жесткое решение", - сказал министр.При этом Кервиньский пообещал ни дня не держать границу напрасно закрытой. "Мы точно не будем держать эту закрытую границу ни дня напрасно", - сказал он.Польша в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу решила полностью закрыть границу с Белоруссией, в том числе автомобильный и железнодорожные пункты пропуска. Учения будут проходить с 12 по 16 сентября.

польша

белоруссия

2025

в мире, польша, белоруссия