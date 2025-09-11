Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали об уменьшении крупнейшего в мире айсберга
Наука
 
15:36 11.09.2025 (обновлено: 15:52 11.09.2025)
Ученые рассказали об уменьшении крупнейшего в мире айсберга
Ученые рассказали об уменьшении крупнейшего в мире айсберга - РИА Новости, 11.09.2025
Ученые рассказали об уменьшении крупнейшего в мире айсберга
Площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась еще на 20%, от него откололся большой ледяной фрагмент, сообщили в пресс-службе Арктического и... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась еще на 20%, от него откололся большой ледяной фрагмент, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Ледяной гигант А23а вновь потерял крупный фрагмент и одномоментно сократил свой размер почти на 20%. На текущий момент площадь А23а составляет 1 423 квадратных километра, и он по-прежнему остаётся самым большим в мире", - говорится в сообщении. По данным института, айсберг сейчас находится в 130 километрах к северу от острова Южная Георгия и, вероятнее всего, продолжит движение в северном направлении, разрушаясь под действием ветра и местных течений. "За последние недели от айсберга откололось сразу четыре крупных фрагмента общей площадью более 800 квадратных километров. Они продолжают свое существование как самостоятельные айсберги. Ледяной гигант А23а дрейфует сейчас на север, некоторые его обломки - в противоположном, юго-западном направлении", - цитирует пресс-служба главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полину Солощук. Она отметила, что отколовшиеся фрагменты айсберга не представляют опасности для кораблей, поскольку они достаточно велики и легко обнаруживаются радарами. На уровень мирового океана таяние айсбергов также не повлияет - процесс протекает медленно, и вода успевает равномерно перераспределиться, добавила Солощук. Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.
арктика
арктика
Наука, Арктика
Ученые рассказали об уменьшении крупнейшего в мире айсберга

Площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась на 20%

© Фото : ААНИИАйсберг А23а
Айсберг А23а - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : ААНИИ
Айсберг А23а. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась еще на 20%, от него откололся большой ледяной фрагмент, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"Ледяной гигант А23а вновь потерял крупный фрагмент и одномоментно сократил свой размер почти на 20%. На текущий момент площадь А23а составляет 1 423 квадратных километра, и он по-прежнему остаётся самым большим в мире", - говорится в сообщении.
От крупнейшего в мире айсберга откололся большой кусок
1 февраля, 17:50
От крупнейшего в мире айсберга откололся большой кусок
1 февраля, 17:50
По данным института, айсберг сейчас находится в 130 километрах к северу от острова Южная Георгия и, вероятнее всего, продолжит движение в северном направлении, разрушаясь под действием ветра и местных течений.
"За последние недели от айсберга откололось сразу четыре крупных фрагмента общей площадью более 800 квадратных километров. Они продолжают свое существование как самостоятельные айсберги. Ледяной гигант А23а дрейфует сейчас на север, некоторые его обломки - в противоположном, юго-западном направлении", - цитирует пресс-служба главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полину Солощук.
Она отметила, что отколовшиеся фрагменты айсберга не представляют опасности для кораблей, поскольку они достаточно велики и легко обнаруживаются радарами. На уровень мирового океана таяние айсбергов также не повлияет - процесс протекает медленно, и вода успевает равномерно перераспределиться, добавила Солощук.
Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.
Крупнейший в мире айсберга за год потерял девять процентов площади
25 января, 10:12
Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади
25 января, 10:12
 
НаукаАрктика
 
 
