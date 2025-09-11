Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете умер россиянин - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/phuket-2041183908.html
На Пхукете умер россиянин
На Пхукете умер россиянин - РИА Новости, 11.09.2025
На Пхукете умер россиянин
Россиянин в возрасте 57 лет скончался на таиландском туристическом острове Пхукет, по предварительной информации властей острова, смерть произошла по... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T13:21:00+03:00
2025-09-11T13:21:00+03:00
пхукет (остров)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_0:92:2003:1219_1920x0_80_0_0_be747927f3e7a02a50f6b9703d818d1f.jpg
БАНГКОК, 11 сен – РИА Новости. Россиянин в возрасте 57 лет скончался на таиландском туристическом острове Пхукет, по предварительной информации властей острова, смерть произошла по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет. Днем в четверг новостной портал "Новости Пхукета" сообщил о том, что россиянин в возрасте 57 лет по имени Сергей (фамилия не указана), два года проживший в арендованном отдельном доме в районе Ченг-Тхале на Пхукете был найден утром в среду мертвым в своем доме. Ведущие расследование полицейские сообщили порталу, что, скорее всего, россиянин, который жил один, скончался за пять дней до обнаружения тела. "Уведомление о смерти гражданина России в генконсульство поступило, смерть, по предварительной информации, наступила по естественным причинам. Оформлением необходимых документов занимаются близкие скончавшегося", - сообщили агентству в российском дипучреждении. По сведениям, полученным полицией от владелицы дома, у которой его арендовал российский гражданин, в последний раз она видела жильца 5 сентября, сообщало издание.
https://ria.ru/20250910/navodnenie-2040899312.html
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_128:0:1875:1310_1920x0_80_0_0_e857c2753dcf51378413cda6433e968c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), россия, в мире
Пхукет (остров), Россия, В мире
На Пхукете умер россиянин

На Пхукете умер 57-летний россиянин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 11 сен – РИА Новости. Россиянин в возрасте 57 лет скончался на таиландском туристическом острове Пхукет, по предварительной информации властей острова, смерть произошла по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет.
Днем в четверг новостной портал "Новости Пхукета" сообщил о том, что россиянин в возрасте 57 лет по имени Сергей (фамилия не указана), два года проживший в арендованном отдельном доме в районе Ченг-Тхале на Пхукете был найден утром в среду мертвым в своем доме. Ведущие расследование полицейские сообщили порталу, что, скорее всего, россиянин, который жил один, скончался за пять дней до обнаружения тела.
"Уведомление о смерти гражданина России в генконсульство поступило, смерть, по предварительной информации, наступила по естественным причинам. Оформлением необходимых документов занимаются близкие скончавшегося", - сообщили агентству в российском дипучреждении.
По сведениям, полученным полицией от владелицы дома, у которой его арендовал российский гражданин, в последний раз она видела жильца 5 сентября, сообщало издание.
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Россияне не обращались в посольство на Бали после наводнения
Вчера, 12:40
 
Пхукет (остров)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала