На Пхукете умер россиянин

На Пхукете умер россиянин - РИА Новости, 11.09.2025

На Пхукете умер россиянин

Россиянин в возрасте 57 лет скончался на таиландском туристическом острове Пхукет, по предварительной информации властей острова, смерть произошла по... РИА Новости, 11.09.2025

БАНГКОК, 11 сен – РИА Новости. Россиянин в возрасте 57 лет скончался на таиландском туристическом острове Пхукет, по предварительной информации властей острова, смерть произошла по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет. Днем в четверг новостной портал "Новости Пхукета" сообщил о том, что россиянин в возрасте 57 лет по имени Сергей (фамилия не указана), два года проживший в арендованном отдельном доме в районе Ченг-Тхале на Пхукете был найден утром в среду мертвым в своем доме. Ведущие расследование полицейские сообщили порталу, что, скорее всего, россиянин, который жил один, скончался за пять дней до обнаружения тела. "Уведомление о смерти гражданина России в генконсульство поступило, смерть, по предварительной информации, наступила по естественным причинам. Оформлением необходимых документов занимаются близкие скончавшегося", - сообщили агентству в российском дипучреждении. По сведениям, полученным полицией от владелицы дома, у которой его арендовал российский гражданин, в последний раз она видела жильца 5 сентября, сообщало издание.

