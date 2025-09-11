Причастному к сожжению людей в Одессе хотят присвоить звание героя Украины
Петиция о присвоении Парубию звания героя Украины набрала 25 тысяч подписей
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Петиция о предоставлении посмертного звания героя Украины ликвидированному экс-секретарю СНБО Андрею Парубию, причастному к сожжению людей в Одессе в 2014 году, набрала необходимые 25 тысяч подписей, свидетельствуют данные из сайта Владимира Зеленского.
"Обращаемся к президенту Украины с просьбой посмертно присвоить звание героя Украины Андрею Владимировичу Парубию", - говорится в тексте петиции.
Петиция была опубликована 2 сентября 2025 года. На данный момент она набрала 25 213 голосов из 25 тысяч необходимых, теперь ее обязан рассмотреть Владимир Зеленский.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.