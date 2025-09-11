Рейтинг@Mail.ru
Причастному к сожжению людей в Одессе хотят присвоить звание героя Украины - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/petitsija-2041151225.html
Причастному к сожжению людей в Одессе хотят присвоить звание героя Украины
Причастному к сожжению людей в Одессе хотят присвоить звание героя Украины - РИА Новости, 11.09.2025
Причастному к сожжению людей в Одессе хотят присвоить звание героя Украины
Петиция о предоставлении посмертного звания героя Украины ликвидированному экс-секретарю СНБО Андрею Парубию, причастному к сожжению людей в Одессе в 2014 году, РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:50:00+03:00
2025-09-11T11:50:00+03:00
в мире
украина
одесса
львов
андрей парубий
владимир зеленский
надежда савченко
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454809_0:176:2206:1417_1920x0_80_0_0_a37bef2681edd3e944e5e110afd334e7.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Петиция о предоставлении посмертного звания героя Украины ликвидированному экс-секретарю СНБО Андрею Парубию, причастному к сожжению людей в Одессе в 2014 году, набрала необходимые 25 тысяч подписей, свидетельствуют данные из сайта Владимира Зеленского. "Обращаемся к президенту Украины с просьбой посмертно присвоить звание героя Украины Андрею Владимировичу Парубию", - говорится в тексте петиции. Петиция была опубликована 2 сентября 2025 года. На данный момент она набрала 25 213 голосов из 25 тысяч необходимых, теперь ее обязан рассмотреть Владимир Зеленский. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
https://ria.ru/20250911/kallas-2041144714.html
https://ria.ru/20250910/ukraina-2041047503.html
украина
одесса
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454809_169:0:2058:1417_1920x0_80_0_0_4df928d2c48476e73840fb7b3a889319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, львов, андрей парубий, владимир зеленский, надежда савченко, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, антимайдан, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Одесса, Львов, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Надежда Савченко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Антимайдан, Убийство Парубия во Львове
Причастному к сожжению людей в Одессе хотят присвоить звание героя Украины

Петиция о присвоении Парубию звания героя Украины набрала 25 тысяч подписей

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Петиция о предоставлении посмертного звания героя Украины ликвидированному экс-секретарю СНБО Андрею Парубию, причастному к сожжению людей в Одессе в 2014 году, набрала необходимые 25 тысяч подписей, свидетельствуют данные из сайта Владимира Зеленского.
"Обращаемся к президенту Украины с просьбой посмертно присвоить звание героя Украины Андрею Владимировичу Парубию", - говорится в тексте петиции.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Реалистичный сценарий". Каллас сделала новое заявление об Украине
11:28
Петиция была опубликована 2 сентября 2025 года. На данный момент она набрала 25 213 голосов из 25 тысяч необходимых, теперь ее обязан рассмотреть Владимир Зеленский.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Шанс на мир". На Западе предупредили Украину и ЕС из-за России
Вчера, 19:15
 
В миреУкраинаОдессаЛьвовАндрей ПарубийВладимир ЗеленскийНадежда СавченкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныАнтимайданУбийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала