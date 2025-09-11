https://ria.ru/20250911/peskov-2041170622.html
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС - РИА Новости, 11.09.2025
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС
Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите АТЭС в Южной Корее пока не принималось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:48:00+03:00
2025-09-11T12:48:00+03:00
2025-09-11T12:58:00+03:00
южная корея
владимир путин
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите АТЭС в Южной Корее пока не принималось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, пока это решение не принималось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября.
южная корея
