12:48 11.09.2025 (обновлено: 12:58 11.09.2025)
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите АТЭС в Южной Корее пока не принималось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, пока это решение не принималось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября.
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС

Песков: решение об участии Путина в саммите АТЭС пока не принималось

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите АТЭС в Южной Корее пока не принималось, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока это решение не принималось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября.
