Эксперты предрекли США период политического насилия

Эксперты предрекли США период политического насилия

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты движутся в сторону периода длительного и интенсивного политического насилия, сказали американские эксперты РИА Новости, комментируя убийство консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Накануне сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. "Ряд американских политических аналитиков, включая меня и таких людей, как Калеб Мопин из Центра политических инноваций, предсказывают, что США могут войти в период политического насилия, подобный эпохе "Смуты" в Северной Ирландии или "Свинцовых лет" в Италии в 1960-х, 70-х и 80-х годах", - заявил политолог Кит Престон. По мнению эксперта, насилие, скорее всего, будет исходить как слева, так и справа, поскольку обе стороны в последние годы участвовали в политическом насилии, а подобные действия, как правило, имеют тенденцию к эскалации, когда разные фракции мстят друг другу или пытаются превзойти противника. В то же время Пол Готтфрид, главный редактор американского ежемесячника Chronicles: Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук в Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании, считает , что американские левые так или иначе ответственны за большую часть политического насилия в США. "Сомневаюсь, что убийство Кирка приведет к концу этой серии бессмысленных преступлений. Наши левацкие СМИ и радикализированные политики продолжает сеять ненависть по отношению к "правым ненавистникам", - сказал Готтфрид. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи. "Смута" в Северной Ирландии была 30-летним этнонационалистическим конфликтом, длившимся с конца 1960-х годов до 1998 года. Он сопровождался насилием между в протестантами-лоялистами, которые стремились оставаться в составе Великобритании, и католиками-республиканцами, добивавшимися объединения Ирландии. "Свинцовые годы" в Италии были периодом интенсивного политического насилия, терроризма и социальных потрясений, который длился с конца 1960-х до конца 1980-х годов, в нем участвовали как крайне левые, так и крайне правые экстремистские группировки.

