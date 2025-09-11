Рейтинг@Mail.ru
Пентагон ищет подрядчиков для программы ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/pentagon-2041316180.html
Пентагон ищет подрядчиков для программы ПРО "Золотой купол"
Пентагон ищет подрядчиков для программы ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 11.09.2025
Пентагон ищет подрядчиков для программы ПРО "Золотой купол"
Агентство по противоракетной обороне Пентагона (MDA) объявило о запуске тендерной процедуры в рамках программы "Золотой купол", рассчитанной на десять лет и... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T21:28:00+03:00
2025-09-11T21:28:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
lockheed martin
northrop grumman
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Агентство по противоракетной обороне Пентагона (MDA) объявило о запуске тендерной процедуры в рамках программы "Золотой купол", рассчитанной на десять лет и оцениваемой в 151 миллиард долларов, говорится в уведомлении на портале госзакупок США, с которым ознакомилось РИА Новости. Речь идет о контракте SHIELD, который станет единым, но предполагает привлечение множества подрядчиков. В Пентагоне уточняют, что программа должна обеспечить "непрерывную, многоуровневую защиту территории США, ее союзников и партнеров от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также иных воздушных, космических, кибер- и гибридных угроз". "Контракт позволит быстро поставлять новые оборонные возможности с максимальной скоростью и гибкостью, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, цифрового проектирования и открытых архитектур", - говорится в сообщении. В документе также отмечается, что инициатива охватывает как засекреченные, так и открытые программы, реализуемые на разных уровнях безопасности. Срок реализации "Золотого купола" составит десять лет. Ожидается, что подрядчики будут выполнять работы в 19 областях - от исследований и разработки прототипов до испытаний, серийного производства, эксплуатации и модернизации. Максимальная стоимость контракта установлена на уровне 151 миллиарда долларов. Заявки принимаются до 15 сентября. К участию ожидаются ведущие оборонные корпорации США, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX и Boeing, а также новые игроки рынка, такие как SpaceX и Anduril.
https://ria.ru/20250813/pro-2034944610.html
https://ria.ru/20250322/cnn-2006676692.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , northrop grumman
В мире, США, Министерство обороны США, Lockheed Martin , Northrop Grumman
Пентагон ищет подрядчиков для программы ПРО "Золотой купол"

MDA Пентагона объявило о запуске тендера по программе ПРО "Золотой купол"

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Агентство по противоракетной обороне Пентагона (MDA) объявило о запуске тендерной процедуры в рамках программы "Золотой купол", рассчитанной на десять лет и оцениваемой в 151 миллиард долларов, говорится в уведомлении на портале госзакупок США, с которым ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о контракте SHIELD, который станет единым, но предполагает привлечение множества подрядчиков. В Пентагоне уточняют, что программа должна обеспечить "непрерывную, многоуровневую защиту территории США, ее союзников и партнеров от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также иных воздушных, космических, кибер- и гибридных угроз".
Флаги США - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
СМИ раскрыли устройство новой американской системы ПРО
13 августа, 10:21
«
"Контракт позволит быстро поставлять новые оборонные возможности с максимальной скоростью и гибкостью, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, цифрового проектирования и открытых архитектур", - говорится в сообщении. В документе также отмечается, что инициатива охватывает как засекреченные, так и открытые программы, реализуемые на разных уровнях безопасности.
Срок реализации "Золотого купола" составит десять лет. Ожидается, что подрядчики будут выполнять работы в 19 областях - от исследований и разработки прототипов до испытаний, серийного производства, эксплуатации и модернизации. Максимальная стоимость контракта установлена на уровне 151 миллиарда долларов.
Заявки принимаются до 15 сентября. К участию ожидаются ведущие оборонные корпорации США, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX и Boeing, а также новые игроки рынка, такие как SpaceX и Anduril.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
CNN: США экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол"
22 марта, 16:42
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАLockheed MartinNorthrop Grumman
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала