Пентагон ищет подрядчиков для программы ПРО "Золотой купол"

Пентагон ищет подрядчиков для программы ПРО "Золотой купол"

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Агентство по противоракетной обороне Пентагона (MDA) объявило о запуске тендерной процедуры в рамках программы "Золотой купол", рассчитанной на десять лет и оцениваемой в 151 миллиард долларов, говорится в уведомлении на портале госзакупок США, с которым ознакомилось РИА Новости. Речь идет о контракте SHIELD, который станет единым, но предполагает привлечение множества подрядчиков. В Пентагоне уточняют, что программа должна обеспечить "непрерывную, многоуровневую защиту территории США, ее союзников и партнеров от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также иных воздушных, космических, кибер- и гибридных угроз". "Контракт позволит быстро поставлять новые оборонные возможности с максимальной скоростью и гибкостью, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, цифрового проектирования и открытых архитектур", - говорится в сообщении. В документе также отмечается, что инициатива охватывает как засекреченные, так и открытые программы, реализуемые на разных уровнях безопасности. Срок реализации "Золотого купола" составит десять лет. Ожидается, что подрядчики будут выполнять работы в 19 областях - от исследований и разработки прототипов до испытаний, серийного производства, эксплуатации и модернизации. Максимальная стоимость контракта установлена на уровне 151 миллиарда долларов. Заявки принимаются до 15 сентября. К участию ожидаются ведущие оборонные корпорации США, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX и Boeing, а также новые игроки рынка, такие как SpaceX и Anduril.

