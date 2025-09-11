https://ria.ru/20250911/pentagon-2041079881.html

Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с рядом компаний на сумму 15 миллиардов долларов для проведения крупных строительных работ на Гуаме в Тихом океане, говорится в заявлении ведомства. Согласно сообщению, в контракте принимают участие ряд американский компаний, которые получили "подряд на строительные проекты", реализуемые на Гуаме и в других районах в ведении командования инженерных систем военно-морских объектов в Тихом океане. Общая указанная сумма соглашения составляет 15 миллиардов долларов. "Срок контракта не должен превышать 96 месяцев, ожидаемая дата завершения - сентябрь 2033 года", - указали в американском военном ведомстве.

Дарья Буймова

