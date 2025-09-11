https://ria.ru/20250911/pentagon-2041079881.html
Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме
Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме - РИА Новости, 11.09.2025
Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме
Пентагон заключил контракт с рядом компаний на сумму 15 миллиардов долларов для проведения крупных строительных работ на Гуаме в Тихом океане, говорится в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T00:41:00+03:00
2025-09-11T00:41:00+03:00
2025-09-11T00:41:00+03:00
в мире
гуам
тихий океан
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757777370_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_8fd50c201a8443ddc19edc8caaa48ce1.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с рядом компаний на сумму 15 миллиардов долларов для проведения крупных строительных работ на Гуаме в Тихом океане, говорится в заявлении ведомства. Согласно сообщению, в контракте принимают участие ряд американский компаний, которые получили "подряд на строительные проекты", реализуемые на Гуаме и в других районах в ведении командования инженерных систем военно-морских объектов в Тихом океане. Общая указанная сумма соглашения составляет 15 миллиардов долларов. "Срок контракта не должен превышать 96 месяцев, ожидаемая дата завершения - сентябрь 2033 года", - указали в американском военном ведомстве.
https://ria.ru/20250910/pentagon-2040822025.html
гуам
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757777370_231:0:2048:1363_1920x0_80_0_0_6a1e76cb9d7327452bef77637d5d9eb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуам, тихий океан, министерство обороны сша
В мире, Гуам, Тихий океан, Министерство обороны США
Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме
Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме 15 миллиардов долларов