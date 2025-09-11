Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/pentagon-2041079881.html
Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме
Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме - РИА Новости, 11.09.2025
Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме
Пентагон заключил контракт с рядом компаний на сумму 15 миллиардов долларов для проведения крупных строительных работ на Гуаме в Тихом океане, говорится в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T00:41:00+03:00
2025-09-11T00:41:00+03:00
в мире
гуам
тихий океан
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757777370_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_8fd50c201a8443ddc19edc8caaa48ce1.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с рядом компаний на сумму 15 миллиардов долларов для проведения крупных строительных работ на Гуаме в Тихом океане, говорится в заявлении ведомства. Согласно сообщению, в контракте принимают участие ряд американский компаний, которые получили "подряд на строительные проекты", реализуемые на Гуаме и в других районах в ведении командования инженерных систем военно-морских объектов в Тихом океане. Общая указанная сумма соглашения составляет 15 миллиардов долларов. "Срок контракта не должен превышать 96 месяцев, ожидаемая дата завершения - сентябрь 2033 года", - указали в американском военном ведомстве.
https://ria.ru/20250910/pentagon-2040822025.html
гуам
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757777370_231:0:2048:1363_1920x0_80_0_0_6a1e76cb9d7327452bef77637d5d9eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гуам, тихий океан, министерство обороны сша
В мире, Гуам, Тихий океан, Министерство обороны США
Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме

Пентагон заключил контракты на строительство на Гуаме 15 миллиардов долларов

CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page / USS Ronald Reagan is moored in Apra Harbor, U.S. Naval Base GuamГавань Апра на острове Гуам в Тихом океане
Гавань Апра на острове Гуам в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page / USS Ronald Reagan is moored in Apra Harbor, U.S. Naval Base Guam
Гавань Апра на острове Гуам в Тихом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Пентагон заключил контракт с рядом компаний на сумму 15 миллиардов долларов для проведения крупных строительных работ на Гуаме в Тихом океане, говорится в заявлении ведомства.
Согласно сообщению, в контракте принимают участие ряд американский компаний, которые получили "подряд на строительные проекты", реализуемые на Гуаме и в других районах в ведении командования инженерных систем военно-морских объектов в Тихом океане. Общая указанная сумма соглашения составляет 15 миллиардов долларов.
"Срок контракта не должен превышать 96 месяцев, ожидаемая дата завершения - сентябрь 2033 года", - указали в американском военном ведомстве.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Пентагон снизит финансирование боеготовности армии США в Европе
Вчера, 03:42
 
В миреГуамТихий океанМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала