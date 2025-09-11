https://ria.ru/20250911/pamjatnik-2041319429.html

Жители Качканара резко раскритиковали новый "Памятник ветрам"

Жители Качканара резко раскритиковали новый "Памятник ветрам" - РИА Новости, 11.09.2025

Жители Качканара резко раскритиковали новый "Памятник ветрам"

Новый памятник, установленный в городе Качканаре Свердловской области и раскритикованный местными жителями, еще не закончен, необходимо пару недель для его... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T22:11:00+03:00

2025-09-11T22:11:00+03:00

2025-09-11T22:11:00+03:00

качканар

свердловская область

андрей ярославцев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041318421_0:740:1920:1820_1920x0_80_0_0_102450660aaaae12d9cca5cf47113885.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Новый памятник, установленный в городе Качканаре Свердловской области и раскритикованный местными жителями, еще не закончен, необходимо пару недель для его завершения, объяснил РИА Новости глава муниципалитета Андрей Ярославцев. В четверг в местных СМИ появилась информация, что в Качканаре установили "Памятник ветрам Качканара". Шестиметровый серого цвета арт-объект поставили на въезде в город, позже ее дополнят каменным оформлением и подсветкой. Однако по заявлениям некоторых горожан, которые можно прочитать в местных группах, скульптура напоминает им совсем не ветер, а немного "скелет селедки" и больше – "кучу фекалий". "Это незаконченная композиция, идет монтаж и формирование архитектурного образа. По информации от скульптура – еще необходимо около двух недель для завершения", – сказал агентству Ярославцев на просьбу прокомментировать ситуацию.

https://ria.ru/20250805/skulptura-2033554059.html

качканар

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

качканар, свердловская область, андрей ярославцев, общество