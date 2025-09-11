Жители Качканара резко раскритиковали новый "Памятник ветрам"
Мэр Качканара: памятник, который жители успели сравнить с фекалиями, не закончен
Памятник ветрам в Качканаре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Новый памятник, установленный в городе Качканаре Свердловской области и раскритикованный местными жителями, еще не закончен, необходимо пару недель для его завершения, объяснил РИА Новости глава муниципалитета Андрей Ярославцев.
В четверг в местных СМИ появилась информация, что в Качканаре установили "Памятник ветрам Качканара". Шестиметровый серого цвета арт-объект поставили на въезде в город, позже ее дополнят каменным оформлением и подсветкой. Однако по заявлениям некоторых горожан, которые можно прочитать в местных группах, скульптура напоминает им совсем не ветер, а немного "скелет селедки" и больше – "кучу фекалий".
"Это незаконченная композиция, идет монтаж и формирование архитектурного образа. По информации от скульптура – еще необходимо около двух недель для завершения", – сказал агентству Ярославцев на просьбу прокомментировать ситуацию.
