Рейтинг@Mail.ru
Памфилова заявила о готовности ЦИК к появлению новых форм атак на выборы - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 11.09.2025 (обновлено: 11:52 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041147598.html
Памфилова заявила о готовности ЦИК к появлению новых форм атак на выборы
Памфилова заявила о готовности ЦИК к появлению новых форм атак на выборы - РИА Новости, 11.09.2025
Памфилова заявила о готовности ЦИК к появлению новых форм атак на выборы
ЦИК РФ готов к появлению новых форм атак на выборы в России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:37:00+03:00
2025-09-11T11:52:00+03:00
цик рф
политика
элла памфилова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК РФ готов к появлению новых форм атак на выборы в России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.Памфилова отметила, что ЦИК России работает на опережение и предупреждение угроз на выборах."Это не значит, что наши враги успокоились, они идут дальше. Новые формы, про финансовую агрессию я уже говорила, про диверсии сказала... Много всего они еще предполагают, но мы готовы", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250911/uchastok-2041147415.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1cef40bfe31b5d2bbfd932ad5c7a264f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цик рф, политика, элла памфилова, россия
ЦИК РФ, Политика, Элла Памфилова, Россия
Памфилова заявила о готовности ЦИК к появлению новых форм атак на выборы

Памфилова: ЦИК готов к появлению новых форм атак на избирательную систему

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК РФ готов к появлению новых форм атак на выборы в России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Памфилова отметила, что ЦИК России работает на опережение и предупреждение угроз на выборах.
"Это не значит, что наши враги успокоились, они идут дальше. Новые формы, про финансовую агрессию я уже говорила, про диверсии сказала... Много всего они еще предполагают, но мы готовы", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Памфилова рассказала, сколько избирательных участков оснастили камерами
11:37
 
ЦИК РФПолитикаЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала