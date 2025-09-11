Памфилова заявила о готовности ЦИК к появлению новых форм атак на выборы
Памфилова: ЦИК готов к появлению новых форм атак на избирательную систему
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК РФ готов к появлению новых форм атак на выборы в России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Памфилова отметила, что ЦИК России работает на опережение и предупреждение угроз на выборах.
"Это не значит, что наши враги успокоились, они идут дальше. Новые формы, про финансовую агрессию я уже говорила, про диверсии сказала... Много всего они еще предполагают, но мы готовы", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.