https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041144097.html

В пяти регионах впервые применят дистанционное электронное голосование

В пяти регионах впервые применят дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 11.09.2025

В пяти регионах впервые применят дистанционное электронное голосование

В пяти регионах РФ на сентябрьских выборах будет впервые применен механизм дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T11:26:00+03:00

2025-09-11T11:26:00+03:00

2025-09-11T11:38:00+03:00

политика

россия

элла памфилова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В пяти регионах РФ на сентябрьских выборах будет впервые применен механизм дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."В пяти регионах – в Республике Северная Осетия – Алания, Удмуртской Республике, Курганской, Магаданской, Самарской областях – ДЭГ будет применен впервые", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.Глава ЦИК РФ также рассказала, что во время сентябрьских выборов ДЭГ будет применен в 24 регионах, ожидается, что механизм позволит охватить 20 миллионов человек.В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

https://ria.ru/20250911/kamchatka-2041133174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова