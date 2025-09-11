https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041144097.html
В пяти регионах впервые применят дистанционное электронное голосование
11.09.2025
В пяти регионах впервые применят дистанционное электронное голосование
В пяти регионах РФ на сентябрьских выборах будет впервые применен механизм дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В пяти регионах РФ на сентябрьских выборах будет впервые применен механизм дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."В пяти регионах – в Республике Северная Осетия – Алания, Удмуртской Республике, Курганской, Магаданской, Самарской областях – ДЭГ будет применен впервые", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.Глава ЦИК РФ также рассказала, что во время сентябрьских выборов ДЭГ будет применен в 24 регионах, ожидается, что механизм позволит охватить 20 миллионов человек.В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
В пяти регионах впервые применят дистанционное электронное голосование
Памфилова: в пяти регионах России впервые применят ДЭГ