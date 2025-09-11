Рейтинг@Mail.ru
11:26 11.09.2025
В пяти регионах впервые применят дистанционное электронное голосование
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В пяти регионах РФ на сентябрьских выборах будет впервые применен механизм дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."В пяти регионах – в Республике Северная Осетия – Алания, Удмуртской Республике, Курганской, Магаданской, Самарской областях – ДЭГ будет применен впервые", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.Глава ЦИК РФ также рассказала, что во время сентябрьских выборов ДЭГ будет применен в 24 регионах, ожидается, что механизм позволит охватить 20 миллионов человек.В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
2025
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В пяти регионах РФ на сентябрьских выборах будет впервые применен механизм дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"В пяти регионах – в Республике Северная Осетия – Алания, Удмуртской Республике, Курганской, Магаданской, Самарской областях – ДЭГ будет применен впервые", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Глава ЦИК РФ также рассказала, что во время сентябрьских выборов ДЭГ будет применен в 24 регионах, ожидается, что механизм позволит охватить 20 миллионов человек.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
В ЦИК рассказали о решениях по выборам на Камчатке и в Курской области
