Памфилова рассказала о подготовке к выборам в ЕДГ-2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в ЕДГ-2025, потенциально в выборах могут принять участие около 55 миллионов избирателей, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Какие особенности нынешней избирательной кампании? Она довольно масштабная, серьезная, мощная. Проходить будет в 81 из 89 регионов, субъектов Российской Федерации, нашей великой, большой страны. Всего запланировано, вот вы видите на слайдах, более 5 тысяч избирательных компаний разного уровня. Когда будут замещаться около 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Потенциально в выборах может принять участие более половины избирателей Российской Федерации, то есть около 55 миллионов", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.