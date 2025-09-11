Рейтинг@Mail.ru
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 11.09.2025 (обновлено: 10:30 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041123981.html
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова - РИА Новости, 11.09.2025
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова
ЦИК России научилась проводить выборы в самых экстремальных условиях, в том числе в условиях западной кампании против РФ, заявила глава Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:13:00+03:00
2025-09-11T10:30:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК России научилась проводить выборы в самых экстремальных условиях, в том числе в условиях западной кампании против РФ, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."В последние годы, конечно, с учетом той обстановки, которая сложилась, развязанная Западом разнузданная кампания против страны, против России, многие действия, которые с этим связаны, с их стороны и так далее, конечно, ставят нас часто в экстремальные условия. Но мы и сообщество избирательных комиссий страны, четко понимая свою задачу, научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях ", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
https://ria.ru/20250911/izbirkom-2041126322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_da559dfe541ce7395c969c0b4ea31327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова

Памфилова: ЦИК научился проводить выборы в условиях западной кампании против РФ

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК России научилась проводить выборы в самых экстремальных условиях, в том числе в условиях западной кампании против РФ, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"В последние годы, конечно, с учетом той обстановки, которая сложилась, развязанная Западом разнузданная кампания против страны, против России, многие действия, которые с этим связаны, с их стороны и так далее, конечно, ставят нас часто в экстремальные условия. Но мы и сообщество избирательных комиссий страны, четко понимая свою задачу, научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях ", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Девушка голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Председатель ЦИК рассказала о работе российских избиркомов
10:20
 
ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала