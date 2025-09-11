https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041123981.html

ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК России научилась проводить выборы в самых экстремальных условиях, в том числе в условиях западной кампании против РФ, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."В последние годы, конечно, с учетом той обстановки, которая сложилась, развязанная Западом разнузданная кампания против страны, против России, многие действия, которые с этим связаны, с их стороны и так далее, конечно, ставят нас часто в экстремальные условия. Но мы и сообщество избирательных комиссий страны, четко понимая свою задачу, научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях ", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

