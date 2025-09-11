https://ria.ru/20250911/palata-2041133888.html

В конгрессе США утвердили новую версию бюджета на оборону

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла собственную версию законопроекта о расходах на оборону в 2026 финансовом году, включая деньги на поддержку Украины, следует из результатов голосования. По итогам рассмотрения документа за него отдали свои голоса 231 конгрессмен, еще 196 проголосовали против. Одобренный палатой представителей проект бюджета Пентагона на новый финансовый год предусматривает также военную поддержку Украины в объеме 400 миллионов долларов. Конгрессмены большинством голосов отвергли инициативу представительницы штата Джорджии Марджори Грин, которая настаивала на исключении из проекта оборонных расходов средств на помощь Киеву. Следующим этапом продвижения законопроекта станет его совмещение с версией сената. Обсуждение военных расходов в верхней палате конгресса запланировано позднее на этой неделе.

