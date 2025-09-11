https://ria.ru/20250911/palata-2041133888.html
В конгрессе США утвердили новую версию бюджета на оборону
В конгрессе США утвердили новую версию бюджета на оборону - РИА Новости, 11.09.2025
В конгрессе США утвердили новую версию бюджета на оборону
Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла собственную версию законопроекта о расходах на оборону в 2026 финансовом году, включая деньги... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:49:00+03:00
2025-09-11T10:49:00+03:00
2025-09-11T10:49:00+03:00
в мире
украина
джорджия
киев
конгресс сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла собственную версию законопроекта о расходах на оборону в 2026 финансовом году, включая деньги на поддержку Украины, следует из результатов голосования. По итогам рассмотрения документа за него отдали свои голоса 231 конгрессмен, еще 196 проголосовали против. Одобренный палатой представителей проект бюджета Пентагона на новый финансовый год предусматривает также военную поддержку Украины в объеме 400 миллионов долларов. Конгрессмены большинством голосов отвергли инициативу представительницы штата Джорджии Марджори Грин, которая настаивала на исключении из проекта оборонных расходов средств на помощь Киеву. Следующим этапом продвижения законопроекта станет его совмещение с версией сената. Обсуждение военных расходов в верхней палате конгресса запланировано позднее на этой неделе.
https://ria.ru/20241029/pentagon-1980776117.html
украина
джорджия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_85defc271444b1857f485f23056be9e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, джорджия, киев, конгресс сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, Джорджия, Киев, Конгресс США, Министерство обороны США
В конгрессе США утвердили новую версию бюджета на оборону
Палата представителей США приняла свою версию бюджета на оборону на 2026 год