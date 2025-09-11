https://ria.ru/20250911/palata-2041084623.html
Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка
Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка
Член американской палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна обвинила демократов в провоцировании убийства консервативного активиста... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Член американской палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна обвинила демократов в провоцировании убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал CNN. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого. "Вы это спровоцировали, черт побери", - приводит телеканал слова Луны, которая горячо раскритиковала демократов в палате представителей. Как указывает телеканал, в ответ на это демократы попытались высказаться от стрельбе в школе в штате Колорадо, которая произошла в тот же день, а также призвать к мерам против насилия с применением огнестрельного оружия.
Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка
