Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/palata-2041084623.html
Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка
Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка
Член американской палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна обвинила демократов в провоцировании убийства консервативного активиста... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T02:26:00+03:00
2025-09-11T02:26:00+03:00
в мире
луна
колорадо
чарли кирк
фбр
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Член американской палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна обвинила демократов в провоцировании убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал CNN. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого. "Вы это спровоцировали, черт побери", - приводит телеканал слова Луны, которая горячо раскритиковала демократов в палате представителей. Как указывает телеканал, в ответ на это демократы попытались высказаться от стрельбе в школе в штате Колорадо, которая произошла в тот же день, а также призвать к мерам против насилия с применением огнестрельного оружия.
https://ria.ru/20250911/ubiystvo-2041083111.html
https://ria.ru/20250911/tramp-2041079559.html
луна
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_85defc271444b1857f485f23056be9e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луна, колорадо, чарли кирк, фбр, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Луна, Колорадо, Чарли Кирк, ФБР, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Конгрессвумен обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка

Палата представителей США обвинила демократов в провоцировании убийства Кирка

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Член американской палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна обвинила демократов в провоцировании убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает телеканал CNN.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим
01:46
"Вы это спровоцировали, черт побери", - приводит телеканал слова Луны, которая горячо раскритиковала демократов в палате представителей.
Как указывает телеканал, в ответ на это демократы попытались высказаться от стрельбе в школе в штате Колорадо, которая произошла в тот же день, а также призвать к мерам против насилия с применением огнестрельного оружия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Трамп попросил приспустить флаги в связи со смертью Кирка
00:29
 
В миреЛунаКолорадоЧарли КиркФБРПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала