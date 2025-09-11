Водителя, из-за которого женщина родила в перевернутой скорой, оштрафовали

https://ria.ru/20250911/orenburg-2041151955.html

УФА, 11 сен - РИА Новости. Суд оштрафовал на шесть тысяч рублей водительницу в Оренбурге, по вине которой женщина родила в перевёрнутой машине скорой помощи после аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского райсуда города. В феврале в областном минздраве сообщали, что в Оренбурге автомобиль не уступил дорогу скорой помощи, которая везла роженицу в роддом со включёнными проблесковыми маячками. В результате столкновения медицинская машина перевернулась, фельдшер принял роды в экстремальных условиях. "В результате ДТП автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся, фельдшеру скорой медицинской помощи был причинен легкий вред здоровью, а спустя десять минут после аварии у пациентки, находившейся в автомобиле скорой с признаками скорых родов, родился ребенок", - сообщает пресс-служба Ленинского суда Оренбурга. Отмечается, что женщина-водитель, не уступившая дорогу скорой, была привлечена к административной ответственности, но оспорила решение суда в вышестоящей инстанции, указав, что она не могла избежать столкновения с автомобилем скорой помощи. Также, по её мнению, в аварии был виновен водитель медицинского автомобиля. "Решением судьи Оренбургского областного суда указанное постановление оставлено без изменения, а доводы жалобы отклонены как необоснованные, поскольку совокупность представленных в дело доказательств позволила достоверно установить как факт нарушения правил дорожного движения водителем транспортного средства, так и причинно-следственную связь между действиями водителя, нарушившей правила дорожного движения, и причиненным вредом здоровью потерпевшему", - следует из сообщения Ленинского суда города. В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что водительница оштрафована на шесть тысяч рублей.

