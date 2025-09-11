Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
08:03 11.09.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.09.2025
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, региональный ГУ МЧС объявил о повторной угрозе атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе.
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, региональный ГУ МЧС объявил о повторной угрозе атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе.
