В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, региональный ГУ МЧС объявил о повторной угрозе атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе.

