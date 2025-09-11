ООН приостановила выплату помощи афганским беженцам

Рейтинг@Mail.ru
17:47 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Представительство верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ) в Афганистане приостановило выплату финансовой помощи афганским репатриантам из-за запрета талибов афганским женщинам посещать офисы ООН и работать в них. Двумя днями ранее талибы запретили гражданкам Афганистана входить в офисы ООН в Кабуле и ряде провинций, сообщают афганские СМИ. "Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило в среду, что больше не может предоставлять безопасную и равноправную денежную помощь мужчинам и женщинам на пограничных переходах, поскольку афганским сотрудницам запрещено помогать возвращающимся", - цитирует выдержку из заявления афганского офиса УВКБ новостной портал Afghanistan International. Представительство призвало афганцев, возвращающихся из Ирана и Пакистана, не подавать заявки на получение денежной помощи до разрешения возникшей проблемы, добавив, что пока неясно, как долго продлится приостановка. Согласно информации издания, представительство УВКБ ООН сообщило, что другие услуги для репатриантов на пограничных пунктах будут оказываться, как и прежде, и что ведутся переговоры с властями с целью поиска взаимоприемлемого решения. По данным афганских СМИ, офисы матпомощи УВКБ уже закрыты в Кабуле, Кандагаре, Джелалабаде и Герате.
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Представительство верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ) в Афганистане приостановило выплату финансовой помощи афганским репатриантам из-за запрета талибов афганским женщинам посещать офисы ООН и работать в них.
Двумя днями ранее талибы запретили гражданкам Афганистана входить в офисы ООН в Кабуле и ряде провинций, сообщают афганские СМИ.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В ФРГ предложили платить пособия беженцам в виде кредита
14 августа, 13:11
"Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило в среду, что больше не может предоставлять безопасную и равноправную денежную помощь мужчинам и женщинам на пограничных переходах, поскольку афганским сотрудницам запрещено помогать возвращающимся", - цитирует выдержку из заявления афганского офиса УВКБ новостной портал Afghanistan International.
Представительство призвало афганцев, возвращающихся из Ирана и Пакистана, не подавать заявки на получение денежной помощи до разрешения возникшей проблемы, добавив, что пока неясно, как долго продлится приостановка.
Согласно информации издания, представительство УВКБ ООН сообщило, что другие услуги для репатриантов на пограничных пунктах будут оказываться, как и прежде, и что ведутся переговоры с властями с целью поиска взаимоприемлемого решения.
По данным афганских СМИ, офисы матпомощи УВКБ уже закрыты в Кабуле, Кандагаре, Джелалабаде и Герате.
Кабул - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Афганистане задержали трех якобы колдунов
9 сентября, 07:13
 
