В Омске четыре женщины пострадали в ДТП с двумя автобусами

В Омске четыре женщины пострадали в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 11.09.2025

В Омске четыре женщины пострадали в ДТП с двумя автобусами

Четыре женщины пострадали во время столкновения двух автобусов в Омске, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по Омской области.

2025-09-11T08:54:00+03:00

2025-09-11T08:54:00+03:00

2025-09-11T08:54:00+03:00

ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Четыре женщины пострадали во время столкновения двух автобусов в Омске, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по Омской области. По данным следователей, ДТП произошло днем в среду на улице Богдана Хмельницкого в Омске. Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 154 с восьмью пассажирами в салоне, врезался в автобус "Нефаз", который ехал по маршруту № 33. В его салоне находились три человека. "В результате ДТП пострадали четыре пассажира одного из автобусов, женщины получили ушибы. Следственным управлением проводится проверка об оказании услуг по пассажироперевозкам, не отвечающих требованиям безопасности", – сообщили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства случившегося выясняются.

