https://ria.ru/20250911/oklady-2041316824.html

Российским военнослужащим повысят оклады

Российским военнослужащим повысят оклады - РИА Новости, 12.09.2025

Российским военнослужащим повысят оклады

В России военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти повысят оклады с 1 октября на 7,6 процента. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-11T21:36:00+03:00

2025-09-11T21:36:00+03:00

2025-09-12T09:32:00+03:00

россия

безопасность

общество

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_0:284:3030:1988_1920x0_80_0_0_303e454e0a6602c13095b21f0b51e97f.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти повысят оклады с 1 октября на 7,6 процента."Правительство Российской Федерации постановляет <…> цифры "1,045" заменить цифрами "1,076", — говорится в документе.Планируется, что это коснется военнослужащих по контракту и на срочной службе. В эту группу входят сотрудники Росгвардии с полицейскими чинами, работники МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможни и сотрудники фельдсвязи.В середине августа депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что 1 октября проиндексируют зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и определенных бюджетников. По словам депутата, для большинства федеральных служащих, включая сотрудников министерств, ведомств, территориальных подразделений и муниципальных органов власти, повышение составит 4,5 процента. Это затронет госслужащих федерального, регионального и муниципального уровней, а также работников судебных органов.

https://ria.ru/20250909/pensii-2040648662.html

https://ria.ru/20250831/mironov-2038599337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, безопасность, общество, правительство рф