Рейтинг@Mail.ru
Российским военнослужащим повысят оклады - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 11.09.2025 (обновлено: 09:32 12.09.2025)
https://ria.ru/20250911/oklady-2041316824.html
Российским военнослужащим повысят оклады
Российским военнослужащим повысят оклады - РИА Новости, 12.09.2025
Российским военнослужащим повысят оклады
В России военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти повысят оклады с 1 октября на 7,6 процента. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-11T21:36:00+03:00
2025-09-12T09:32:00+03:00
россия
безопасность
общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_0:284:3030:1988_1920x0_80_0_0_303e454e0a6602c13095b21f0b51e97f.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти повысят оклады с 1 октября на 7,6 процента."Правительство Российской Федерации постановляет &lt;…&gt; цифры "1,045" заменить цифрами "1,076", — говорится в документе.Планируется, что это коснется военнослужащих по контракту и на срочной службе. В эту группу входят сотрудники Росгвардии с полицейскими чинами, работники МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможни и сотрудники фельдсвязи.В середине августа депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что 1 октября проиндексируют зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и определенных бюджетников. По словам депутата, для большинства федеральных служащих, включая сотрудников министерств, ведомств, территориальных подразделений и муниципальных органов власти, повышение составит 4,5 процента. Это затронет госслужащих федерального, регионального и муниципального уровней, а также работников судебных органов.
https://ria.ru/20250909/pensii-2040648662.html
https://ria.ru/20250831/mironov-2038599337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_edac42ffe04c4fd867c48554a877006f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, общество, правительство рф
Россия, Безопасность, Общество, Правительство РФ
Российским военнослужащим повысят оклады

Российским военнослужащим повысят оклады с 1 октября на 7,6%

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти повысят оклады с 1 октября на 7,6 процента.
"Правительство Российской Федерации постановляет <…> цифры "1,045" заменить цифрами "1,076", — говорится в документе.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Госдуме рассказали об индексации страховых пенсий в 2026 году
9 сентября, 12:49
Планируется, что это коснется военнослужащих по контракту и на срочной службе. В эту группу входят сотрудники Росгвардии с полицейскими чинами, работники МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы, таможни и сотрудники фельдсвязи.
В середине августа депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что 1 октября проиндексируют зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и определенных бюджетников.
По словам депутата, для большинства федеральных служащих, включая сотрудников министерств, ведомств, территориальных подразделений и муниципальных органов власти, повышение составит 4,5 процента. Это затронет госслужащих федерального, регионального и муниципального уровней, а также работников судебных органов.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В Госдуме предложили повысить оклады шахтеров
31 августа, 01:05
 
РоссияБезопасностьОбществоПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала