ВСУ обстреляли областную травматологию в Донецке
ВСУ обстреляли областную травматологию в Донецке - РИА Новости, 11.09.2025
ВСУ обстреляли областную травматологию в Донецке
Республиканская областная травматология получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
ДОНЕЦК, 11 сен —РИА Новости. Республиканская областная травматология получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. В здании выбито остекление, повреждён памятник "Исцелившемуся больному". Также осколками повреждены несколько магазинов, два многоквартирных жилых дома и несколько автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.
донецк
ВСУ обстреляли областную травматологию в Донецке
