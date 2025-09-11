https://ria.ru/20250911/obstrel-2041080956.html

ВСУ обстреляли областную травматологию в Донецке

ВСУ обстреляли областную травматологию в Донецке - РИА Новости, 11.09.2025

ВСУ обстреляли областную травматологию в Донецке

Республиканская областная травматология получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка, передает корреспондент РИА Новости

ДОНЕЦК, 11 сен —РИА Новости. Республиканская областная травматология получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. В здании выбито остекление, повреждён памятник "Исцелившемуся больному". Также осколками повреждены несколько магазинов, два многоквартирных жилых дома и несколько автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.

донецк

