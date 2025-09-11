https://ria.ru/20250911/novosibirsk-2041104523.html

В Новосибирске арестовали подростков, напавших на мужчину в трамвае

В Новосибирске арестовали подростков, напавших на мужчину в трамвае - РИА Новости, 11.09.2025

В Новосибирске арестовали подростков, напавших на мужчину в трамвае

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу почти на два месяца 14-летнего и 16-летнего подростков, распыливших в трамвае перцовый баллончик и... РИА Новости, 11.09.2025

НОВОСИБИРСК, 11 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу почти на два месяца 14-летнего и 16-летнего подростков, распыливших в трамвае перцовый баллончик и напавших на мужчину, который сделал им замечание, сообщает в четверг пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Ранее сообщалось, что неизвестные в трамвае Новосибирска распылили газовый баллончик и избили мужчину в ответ на сделанное замечание. На видео в социальных сетях молодой человек с размаху бьет сидящего в трамвае мужчину ногой в грудь. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). "Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 14-летнего и 16-летнего подростков… Постановлениями суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 3 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером 6 сентября 2025 года обвиняемые в вагоне трамвая №15 вблизи остановки общественного транспорта "Кирзавод" распылили перцовый баллончик, а также дважды ударили ногой в область туловища мужчину, пресекающего нарушение общественного порядка. После подростки скрылись с места происшествия. Однако 8 сентября их задержали, а 9 сентября предъявили обвинение. Постановление суда об их аресте пока в законную силу не вступило.

