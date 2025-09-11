https://ria.ru/20250911/novgorod-2041163182.html
Жителя Нижнего Новгорода осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
Жителя Нижнего Новгорода осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости, 11.09.2025
Жителя Нижнего Новгорода осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
Житель Нижнего Новгорода осужден на 3,5 года колонии общего режима за сотрудничество со спецслужбами Украины и передачу сведений о российских военнослужащих,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:24:00+03:00
2025-09-11T12:24:00+03:00
2025-09-11T12:24:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на 3,5 года колонии общего режима за сотрудничество со спецслужбами Украины и передачу сведений о российских военнослужащих, сообщило региональное управление ФСБ. Установлено, что мужчина, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, инициативно осуществил контакт в интернете с представителями СБУ в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности России. В процессе сотрудничества злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений в отношении военнослужащих и объектов министерства обороны РФ, расположенных в Нижегородской области. Следственным отделом УФСБ региона было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). "Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250910/krym-2040887671.html
россия
нижний новгород
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижний новгород, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Жителя Нижнего Новгорода осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
Житель Нижнего Новгорода получил 3,5 года за сотрудничество с СБУ