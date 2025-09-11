https://ria.ru/20250911/novgorod-2041163182.html

Жителя Нижнего Новгорода осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины

2025-09-11T12:24:00+03:00

2025-09-11T12:24:00+03:00

2025-09-11T12:24:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на 3,5 года колонии общего режима за сотрудничество со спецслужбами Украины и передачу сведений о российских военнослужащих, сообщило региональное управление ФСБ. Установлено, что мужчина, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, инициативно осуществил контакт в интернете с представителями СБУ в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности России. В процессе сотрудничества злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений в отношении военнослужащих и объектов министерства обороны РФ, расположенных в Нижегородской области. Следственным отделом УФСБ региона было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). "Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

россия

нижний новгород

украина

2025

происшествия, россия, нижний новгород, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины