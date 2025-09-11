Рейтинг@Mail.ru
Жителя Нижнего Новгорода осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины - РИА Новости, 11.09.2025
12:24 11.09.2025
Жителя Нижнего Новгорода осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
Жителя Нижнего Новгорода осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на 3,5 года колонии общего режима за сотрудничество со спецслужбами Украины и передачу сведений о российских военнослужащих, сообщило региональное управление ФСБ. Установлено, что мужчина, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, инициативно осуществил контакт в интернете с представителями СБУ в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности России. В процессе сотрудничества злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений в отношении военнослужащих и объектов министерства обороны РФ, расположенных в Нижегородской области. Следственным отделом УФСБ региона было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). "Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Жителя Нижнего Новгорода осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель Нижнего Новгорода получил 3,5 года за сотрудничество с СБУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на 3,5 года колонии общего режима за сотрудничество со спецслужбами Украины и передачу сведений о российских военнослужащих, сообщило региональное управление ФСБ.
Установлено, что мужчина, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, инициативно осуществил контакт в интернете с представителями СБУ в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности России. В процессе сотрудничества злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений в отношении военнослужащих и объектов министерства обороны РФ, расположенных в Нижегородской области.
Следственным отделом УФСБ региона было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).
"Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
