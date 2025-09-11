Рейтинг@Mail.ru
Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани
Туризм
 
20:23 11.09.2025
Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани
Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани - РИА Новости, 11.09.2025
Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона, сообщили РИА Новости в компании. "С зимнего сезона планируем запуск рейса в Краснодар из Казани", - сообщила компания. Ранее в четверг Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД.
© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании NordwindСамолет авиакомпании Nordwind
© Фото : Максим Русинов/пресс-служба авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона, сообщили РИА Новости в компании.
"С зимнего сезона планируем запуск рейса в Краснодар из Казани", - сообщила компания.
Ранее в четверг Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД.
