https://ria.ru/20250911/nordwind-2041309059.html
Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани
Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани - РИА Новости, 11.09.2025
Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T20:23:00+03:00
2025-09-11T20:23:00+03:00
2025-09-11T20:23:00+03:00
туризм
краснодар
казань
россия
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881733799_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_57cdbb5d9562b1ec86bcf95fd56e4229.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона, сообщили РИА Новости в компании. "С зимнего сезона планируем запуск рейса в Краснодар из Казани", - сообщила компания. Ранее в четверг Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД.
https://ria.ru/20250911/aeroflot-2041305675.html
краснодар
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881733799_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_7afb45dc3667b9afd1cb08e32bb96f11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, казань, россия, общество, экономика
Туризм, Краснодар, Казань, Россия, Общество, Экономика
Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани
Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона