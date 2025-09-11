https://ria.ru/20250911/nevskiy-2033646341.html

Ледовое побоище: факты, загадки и значение для истории

11 сентября 2021 года на берегу Чудского озера, рядом с историческим местом Ледового побоища, был открыт мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной"

11 сентября 2021 года на берегу Чудского озера, рядом с историческим местом Ледового побоища, был открыт мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной". Здесь в 1242 году русские воины одержали знаменитую победу над тевтонскими рыцарями. Кто, с кем и где воевал, какую тактику применил князь Александр Невский, каково историческое значение Ледового побоища – в материале РИА Новости.Когда и где произошло Ледовое побоищеСражение, которое вошло в историю под названием "Ледовое побоище", состоялось 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера.Кто с кем воевалСо стороны Руси в Ледовом побоище участвовали новгородцы, дружина князя Александра Ярославича, отряд суздальцев под началом князя Андрея Ярославича (брата Александра Невского) и псковское войско.Противниками русского войска были воины Ливонского ордена, воины Дерптского епископа, а также датские рыцари и ополчение эстов (финско-прибалтийские народы Ливонии, сейчас это территория Латвии и Эстонии).Ливонский орден представлял собой подразделение Тевтонского ордена крестоносцев, предназначенное для ведения дел в Ливонии. Тевтонский католический духовно-рыцарский орден был основан в 1191 году в Палестине во время крестовых походов, но больших успехов в борьбе с мусульманами не достиг.По договору с польским князем Конрадом Мазовецким в 1226 году орден получил область в устье реки Вислы с правом расширять владения за счет земель прусских племен и в 1230-1283 гг. захватил земли между устьями Вислы и Немана. На этих землях было образовано государство Тевтонского ордена, в состав которого в 1237 году влился ослабленной борьбой с литовцами прежний орден Меченосцев. На его основе и было сформировано Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена.Источники не позволяют дать четкую оценку численности войск, потому мнения историков очень существенно разнятся. Немецкое войско по разным мнениям могло насчитывать от 10-12 тысяч (Е.А. Разин) до 400 человек (А.Н. Кирпичников). Так или иначе, специалисты сходятся во мнении, что на стороне русских имелся незначительный перевес."Оценивая значимость Ледового побоища, которое, на самом деле, едва ли было очень многочисленным (речь скорее всего идет о сотнях воинов с обеих сторон), следует иметь в виду, прежде всего, что неблагоприятный его исход означал для Северо-Западной Руси утрату суверенитета. Крестоносцы совсем незадолго до этого разоряли и грабили земли в окрестностях Новгорода, доходили до бассейна Невы. Создавалась угроза их соединения со шведами. Александру Невскому стоило больших усилий оттеснить противника к прежним границам. Но в Ледовой битве — генеральном сражении — вновь все было поставлено на карту", — отметил доктор исторических наук, проректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Роман Соколов.Причины сраженияK середине XIII века немецкие крестоносцы, датчане и шведы, при активном участии католического Рима, договорились совместно выступить против Новгородской Руси, чтобы завоевать северо-западные русские земли и обратить их население в католичество.По их мнению, после нашествия монголов обескровленная и разграбленная Русь не могла оказать какого-либо сопротивления. Немецкие и датские рыцари должны были нанести удар по Новгороду с суши из ливонских владений, а шведы собирались поддержать их с моря, вторгнувшись через Финский залив.Чем Ледовое побоище отличается от Невской битвыВ 1240 году первыми на Русь вторглись шведы. В июле высадившиеся на реке Неве захватчики были разгромлены дружиной новгородского князя и новгородским ополчением. Лишь небольшая часть шведов смогла уйти на кораблях, оставив на берегах Невы множество погибших. За победу в Невской битве князь Александр Ярославич позже получил почетное прозвище "Невский".В Ледовом побоище, которое состоялось спустя два года на льду Чудского озера, против русского войска выступало войско немецкого Ливонского ордена.Предыстория сраженияВ конце августа — начале сентября 1240 года крестоносцы Ливонского ордена вторглись в Псковскую землю, захватив Изборск и Псков, а затем вторгнувшись в новгородские земли. Столкнувшись с угрозой, новгородцы позвали на помощь князя Александра Невского. В 1241 году он собрал войско и освободил крепость Копорье, обеспечив безопасность торговых путей и защитив северо-западные границы новгородских земель.На помощь новгородцам по призыву князя Александра Невского прибыли войска из Владимира и Суздаля под командованием его брата князя Андрея. В зимнем походе 1241-1242 годов объединенное новгородско-владимирское войско под командованием князя Александра Невского овладело Псковом и Изборском.После этого обе воюющие стороны стали готовиться к решающему сражению и объявили новый сбор войск. Русское войско собиралось в освобожденном Пскове, а тевтонское и ливонское рыцарство – в Дерпте (ныне Тарту, Эстония).Весной 1242 года князь Александр Невский отправил передовой отряд Домаша и Кербета в набег на земли крестоносцев, к западу от Чудского озера. Столкнувшись с большим войском крестоносцев, отряд потерпел поражение, а его остатки отступили к основным силам, которые князь вывел на чудской лед ближе к восточному берегу, недалеко от узкого пролива между Чудским и Псковским озерами. Сюда и ударили крестоносцы и здесь произошла решающая битва.Что сказал князь Александр Невский перед битвойИзвестно, что князь Александр Невским перед битвой произносил речь перед войском, призывая к мужеству и вере в победу. Известная по фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" фраза "Кто к нам с мечом войдет, от меча и погибнет! На том стояла и стоять будет Русская земля!", не была зафиксирована в летописях, однако приобрела символическое значение для советской и российской культуры.Хронология сраженияЛедовое побоище проходило у острова Вороньего, у восточного берега южной части Чудского озера, где русское войско заняло удобную позицию. За новгородцами находился крутой лесистый берег, исключавший маневрирование.Князь Александр Невский, учитывая особенности местности и численное преимущество своих войск, сосредоточил силы на флангах, чтобы охватить противника с двух сторон и нанести ему решительное поражение. Впереди стоял передовой полк, усиленный лучниками, а позади них находилась конница.На рассвете 5 апреля 1242 года крестоносцы медленно приблизились к русским, наступая "клином". На острие клина находилась основная группировка рыцарей, часть их прикрывала фланги и тыл. Русские лучники встретили их стрелами, заставив фланги "клина" прижаться к центру. Рыцари атаковали передовой полк, смяли его и прорвались в центр русского войска.В этот момент русские полки ударили по флангам, далее, охватив врага, удалось нанести удар и с тыла. Под натиском русских рыцари потеряли организованность и стали обороняться. Завязалась жестокая сеча."И была сеча злая. Треск от ломающихся копий, звук ударяющихся мечей. <…> И не было видно льда, потому что покрылся он кровью", — повествует Житие Александра Невского, составленное младшим современником князя.Крестоносцы не выдержали напряжения. Первыми в бегство пустились кнехты, за ними последовали рыцари. Русская конница преследовала противника более семи километров до противоположного берега озера.Чем завершилось Ледовое побоищеВойско Ливонcкого ордена потерпело полное поражение и понесло огромные по тем временам потери. Русские источники оценивали их в 400-450 погибших и 50 плененных рыцарей. Об уроне их союзников-ливонцов было сказано, что "паде чуди без числа".Что нашли на дне Чудского озераИзвестный всем по фильму "Александр Невский" образ Ледового побоища — проваливающиеся под лед рыцари – не подтверждается.Впервые об этом упоминается лишь в XV веке, в Софийской первой летописи: русские преследовали ливонцев семь верст по озеру и те попали на сиговицу — тонкий лед. "А иных вода потопи", — гласит хроника. И русские, и немцы должны были знать ледовую обстановку и по доброй воле на тонкий лед никто из них не вышел бы. Возможно, однако, что при беспорядочном отступлении кто-то захватчиков вынужден был оказаться именно там. Но массового характера такое "потопление", конечно, не имело.Материальные остатки битвы на данный момент не обнаружены. Причин тому несколько.Во-первых, в средние века после битв оружие и снаряжение в силу высокой стоимости тщательно собирались победителями, и, конечно, вся оставшаяся на льду амуниция стала трофеем русских.Во-вторых, даже если кто-то из рыцарей действительно утонул, найти что-то из их доспехов на дне Чудского озера практически невозможно в силу особенностей донных отложений этого водоема. Как показали изыскания действовавшей на рубеже 1950-1960 годов академической экспедиции по уточнению места Ледового побоища, озерный ил очень плотно слежался, и найти в его толще что-либо крайне затруднительно.Историческое значение Ледового побоищаПобеда в Ледовом побоище сорвала продвижение ливонских рыцарей на восток, обезопасила западные границы Руси от вторжений крестоносцев. По мирному договору, заключенному несколькими месяцами спустя, Ливонский орден отказывался от всех притязаний на русские земли и возвращал территории, захваченные ранее. С 1995 года дата 18 апреля, которая была соотнесена с Днем Ледового побоища, отмечается в России как День воинской славы."Цена поражения в Ледовой битве для немцев не была высокой. По сравнению со временем начала вторжения они ничего не потеряли. Остались, так сказать, при своих. Да, они утратили надежду на легкое завоевание новых земель, но не потеряли ничего и изначально мало чем рисковали. Русские же рисковали буквально всем. Для наших предков гипотетическое поражение означало потерю суверенитета и политического, и духовного. Крестоносцы в ту эпоху по отношению к покоренным народам помимо власти всегда и везде применяли насильственное навязывание своей веры и своей "исключительности". Потому для Новгородской Руси речь шла буквально о ее физическом существовании как политического и культурного явления. Именно исходя из этого, следует судить о значении побед Александра Невского, в частности, победы в Ледовом побоище и ее ценности для истории нашего Отечества", — подчеркнул Роман Соколов.

