МИД Катара ответил на обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов - РИА Новости, 11.09.2025
08:37 11.09.2025 (обновлено: 08:58 11.09.2025)
МИД Катара ответил на обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов
ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Катар считает "безумными" обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в укрывательстве террористов в адрес Дохи для оправдания ударов по территории страны, будет действовать для привлечения его к ответственности, говорится в заявлении МИД Катара в социальной сети Х."Государство Катар решительно осуждает безумные заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку на территорию Катара, а также угрозы осуществить новые нарушения суверенитета страны", - отмечается в заявлении.Ранее Нетаньяху высказался в оправдание совершенных во вторник ударов по жилому району в столице Катара, где находилась делегация движения ХАМАС, которая обсуждала последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. Он заявил, что Израиль поступил так же, как США, которые после терактов 11 сентября 2001 года вторглись в Афганистан, чтобы рассчитаться с террористами. Израильский премьер обвинил Катар в укрывательстве и оказании поддержки ХАМАС.В связи с этим МИД Катара напомнил, что переговоры с ХАМАС о прекращении войны в секторе Газа проходили "официально и открыто при международной поддержке в присутствии американской и израильской делегаций", а офис политбюро ХАМАС в Дохе был открыт по просьбе США."Мы будем действовать с нашими партнерами, чтобы гарантировать привлечение Нетаньяху к ответственности и прекратить его безумные и безответственные действия", - отметили в министерстве.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Катар считает "безумными" обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в укрывательстве террористов в адрес Дохи для оправдания ударов по территории страны, будет действовать для привлечения его к ответственности, говорится в заявлении МИД Катара в социальной сети Х.
"Государство Катар решительно осуждает безумные заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку на территорию Катара, а также угрозы осуществить новые нарушения суверенитета страны", - отмечается в заявлении.
Ранее Нетаньяху высказался в оправдание совершенных во вторник ударов по жилому району в столице Катара, где находилась делегация движения ХАМАС, которая обсуждала последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. Он заявил, что Израиль поступил так же, как США, которые после терактов 11 сентября 2001 года вторглись в Афганистан, чтобы рассчитаться с террористами. Израильский премьер обвинил Катар в укрывательстве и оказании поддержки ХАМАС.
В связи с этим МИД Катара напомнил, что переговоры с ХАМАС о прекращении войны в секторе Газа проходили "официально и открыто при международной поддержке в присутствии американской и израильской делегаций", а офис политбюро ХАМАС в Дохе был открыт по просьбе США.
"Мы будем действовать с нашими партнерами, чтобы гарантировать привлечение Нетаньяху к ответственности и прекратить его безумные и безответственные действия", - отметили в министерстве.
