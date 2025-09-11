https://ria.ru/20250911/netanyakhu--2041104686.html

МИД Катара ответил на обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов

МИД Катара ответил на обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов - РИА Новости, 11.09.2025

МИД Катара ответил на обвинения Нетаньяху в укрывательстве террористов

Катар считает "безумными" обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в укрывательстве террористов в адрес Дохи для оправдания ударов по территории... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T08:37:00+03:00

2025-09-11T08:37:00+03:00

2025-09-11T08:58:00+03:00

в мире

катар

доха

израиль

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_01547651ed27b0422bc21b6d4738193e.jpg

ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Катар считает "безумными" обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в укрывательстве террористов в адрес Дохи для оправдания ударов по территории страны, будет действовать для привлечения его к ответственности, говорится в заявлении МИД Катара в социальной сети Х."Государство Катар решительно осуждает безумные заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку на территорию Катара, а также угрозы осуществить новые нарушения суверенитета страны", - отмечается в заявлении.Ранее Нетаньяху высказался в оправдание совершенных во вторник ударов по жилому району в столице Катара, где находилась делегация движения ХАМАС, которая обсуждала последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. Он заявил, что Израиль поступил так же, как США, которые после терактов 11 сентября 2001 года вторглись в Афганистан, чтобы рассчитаться с террористами. Израильский премьер обвинил Катар в укрывательстве и оказании поддержки ХАМАС.В связи с этим МИД Катара напомнил, что переговоры с ХАМАС о прекращении войны в секторе Газа проходили "официально и открыто при международной поддержке в присутствии американской и израильской делегаций", а офис политбюро ХАМАС в Дохе был открыт по просьбе США."Мы будем действовать с нашими партнерами, чтобы гарантировать привлечение Нетаньяху к ответственности и прекратить его безумные и безответственные действия", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20250911/tramp-2041104029.html

https://ria.ru/20250911/turtsija-2041102933.html

катар

доха

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, катар, доха, израиль, биньямин нетаньяху