В Непале оценили ущерб от беспорядков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ущерб инфраструктуре в ходе антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, составил более 1,4 миллиарда долларов, сообщил портал Khabarhub со ссылкой на источник в министерстве городского развития. "Большинство сооружений не подлежат модернизации, их нельзя просто отремонтировать и использовать повторно, как после землетрясения. Восстановление обойдётся более чем в 200 миллиардов рупий (более 1,4 миллиарда долларов - ред.)", - сообщил источник. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало министерство здравоохранения и народонаселения Непала, в результате беспорядков в стране на данный момент в больницах скончались 34 человека, лечение получают более тысячи пострадавших. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

