Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии

Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии - РИА Новости, 11.09.2025

Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии

Вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, поскольку ситуация в стране после массовых беспорядков постепенно стабилизируется, сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11

2025-09-11T15:37:00+03:00

2025-09-11T15:37:00+03:00

непал

в мире

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, поскольку ситуация в стране после массовых беспорядков постепенно стабилизируется, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев. "Мы изначально говорили и придерживались позиции, что эвакуационные рейсы возможны только в случае дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. Она остается напряженной, но есть основания полагать, что есть курс на дальнейшую стабилизацию", - заявил он в ответ на вопрос о возможных эвакуационных рейсах для россиян.

непал

2025

Новости

непал, в мире