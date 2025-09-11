https://ria.ru/20250911/nepal-2041224410.html
Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, поскольку ситуация в стране после массовых беспорядков постепенно стабилизируется, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев. "Мы изначально говорили и придерживались позиции, что эвакуационные рейсы возможны только в случае дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. Она остается напряженной, но есть основания полагать, что есть курс на дальнейшую стабилизацию", - заявил он в ответ на вопрос о возможных эвакуационных рейсах для россиян.
