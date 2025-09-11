Рейтинг@Mail.ru
Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/nepal-2041224410.html
Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии
Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии - РИА Новости, 11.09.2025
Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии
Вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, поскольку ситуация в стране после массовых беспорядков постепенно стабилизируется, сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:37:00+03:00
2025-09-11T15:37:00+03:00
непал
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040872205_0:0:3201:1800_1920x0_80_0_0_ffe9f89a15042ada99f1a380edde9724.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, поскольку ситуация в стране после массовых беспорядков постепенно стабилизируется, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев. "Мы изначально говорили и придерживались позиции, что эвакуационные рейсы возможны только в случае дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. Она остается напряженной, но есть основания полагать, что есть курс на дальнейшую стабилизацию", - заявил он в ответ на вопрос о возможных эвакуационных рейсах для россиян.
https://rsport.ria.ru/20250911/pyatnitsin-2041134759.html
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040872205_368:0:2768:1800_1920x0_80_0_0_943dae7f219900f8ee80dd8b75471916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
непал, в мире
Непал, В мире
Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала не стоит, заявили в дипмиссии

Ивашев заявил, что вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит

© AP Photo / Prakash TimalsinaПожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду
Пожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Prakash Timalsina
Пожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, поскольку ситуация в стране после массовых беспорядков постепенно стабилизируется, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.
"Мы изначально говорили и придерживались позиции, что эвакуационные рейсы возможны только в случае дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. Она остается напряженной, но есть основания полагать, что есть курс на дальнейшую стабилизацию", - заявил он в ответ на вопрос о возможных эвакуационных рейсах для россиян.
Альпинисты во время восхождения - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Альпинисты из Россия готовы вылететь из Дубая в Непал для восхождения
10:52
 
НепалВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала