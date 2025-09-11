Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Непале рассказало об обращениях россиян из-за протестов - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/nepal-2041160107.html
Посольство в Непале рассказало об обращениях россиян из-за протестов
Посольство в Непале рассказало об обращениях россиян из-за протестов - РИА Новости, 11.09.2025
Посольство в Непале рассказало об обращениях россиян из-за протестов
Более 100 граждан России обратились в посольство РФ в Непале в связи с беспорядками в стране, все они находятся в безопасности, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:18:00+03:00
2025-09-11T12:18:00+03:00
в мире
россия
непал
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040866299_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_ff2cbe4bcd2abb536d28f10f1b228d86.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 100 граждан России обратились в посольство РФ в Непале в связи с беспорядками в стране, все они находятся в безопасности, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев. "В Посольство обратилось более ста россиян, все они находятся в безопасности", - сообщил агентству дипломат. Ранее в среду пресс-секретарь российской дипмиссии сообщил РИА Новости, что на данный момент в Непале находятся около 400 граждан РФ.
https://ria.ru/20250911/nepal-2041156285.html
россия
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040866299_401:0:2801:1800_1920x0_80_0_0_8a3a5497081e075632b3dfb2e78d32ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, непал, беспорядки в непале
В мире, Россия, Непал, Беспорядки в Непале
Посольство в Непале рассказало об обращениях россиян из-за протестов

Более ста россиян обратились в посольство в Непале из-за беспорядков

© AP Photo / Prakash TimalsinaПротесты в Катманду, Непал
Протесты в Катманду, Непал - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Prakash Timalsina
Протесты в Катманду, Непал
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 100 граждан России обратились в посольство РФ в Непале в связи с беспорядками в стране, все они находятся в безопасности, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.
"В Посольство обратилось более ста россиян, все они находятся в безопасности", - сообщил агентству дипломат.
Ранее в среду пресс-секретарь российской дипмиссии сообщил РИА Новости, что на данный момент в Непале находятся около 400 граждан РФ.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Первая группа российских туристов покинула Непал
12:08
 
В миреРоссияНепалБеспорядки в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала