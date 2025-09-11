https://ria.ru/20250911/nepal-2041160107.html

Посольство в Непале рассказало об обращениях россиян из-за протестов

Посольство в Непале рассказало об обращениях россиян из-за протестов

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 100 граждан России обратились в посольство РФ в Непале в связи с беспорядками в стране, все они находятся в безопасности, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев. "В Посольство обратилось более ста россиян, все они находятся в безопасности", - сообщил агентству дипломат. Ранее в среду пресс-секретарь российской дипмиссии сообщил РИА Новости, что на данный момент в Непале находятся около 400 граждан РФ.

