https://ria.ru/20250911/nepal-2041154212.html
Число жертв беспорядков в Непале возросло до 34 человек
Число жертв беспорядков в Непале возросло до 34 человек - РИА Новости, 11.09.2025
Число жертв беспорядков в Непале возросло до 34 человек
Число погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 34, более 1,3 тысячи... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:00:00+03:00
2025-09-11T12:00:00+03:00
2025-09-11T12:00:00+03:00
в мире
непал
катманду
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709337_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_ca5848cda807cd23f24411cba5966415.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число погибших во время беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, возросло до 34, более 1,3 тысячи человек пострадали, сообщает портал Khabarhub со ссылкой на минздрав. Ранее сообщалось о 30 погибших. "На данный момент во время протестов... погибли 34 человека", - пишет портал. По данным минздрава, 1 338 человек обращались в больницы по всей стране за помощью, 949 из них уже выписаны. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя обеспечение порядка на улицах Катманду и других городов страны.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
непал
катманду
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d074b6ec1844ca6333ea6bfb883002d.jpg
Ночные протесты в Непале
В среду непальские солдаты охраняли улицы столицы страны и приказали людям оставаться дома, чтобы восстановить порядок после того, как десятки тысяч протестующих штурмовали и поджигали правительственные здания и нападали на политиков. Переговоры между представителями и протестующими начались в течение дня в штаб-квартире непальской армии, но никакого решения достигнуто не было.
2025-09-11T12:00
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, катманду, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Беспорядки в Непале
Число жертв беспорядков в Непале возросло до 34 человек
Число жертв беспорядков в Непале возросло с 30 до 34 человек