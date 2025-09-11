Рейтинг@Mail.ru
В Непале продлят визы туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября - РИА Новости, 11.09.2025
11:40 11.09.2025
В Непале продлят визы туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября
В Непале продлят визы туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Иммиграционный департамент Непала будет бесплатно продлевать визы иностранным туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября, сообщает издание Kathmandu Post. "Иммиграционный департамент Непала будет предоставлять бесплатное продление виз иностранным туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября", - говорится в публикации издания. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже 30 человек, 1033 ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
В Непале продлят визы туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября

Непал бесплатно продлит визы иностранцам, чьи разрешения на пребывание истекли

© AP Photo / Prakash TimalsinaПожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду, Непал
Пожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду, Непал - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Prakash Timalsina
Пожар в правительственном комплексе Сингха Дурбар в Катманду, Непал. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Иммиграционный департамент Непала будет бесплатно продлевать визы иностранным туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября, сообщает издание Kathmandu Post.
"Иммиграционный департамент Непала будет предоставлять бесплатное продление виз иностранным туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября", - говорится в публикации издания.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже 30 человек, 1033 ранены.
Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест
