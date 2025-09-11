https://ria.ru/20250911/nepal-2041148165.html

В Непале продлят визы туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября

В Непале продлят визы туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября - РИА Новости, 11.09.2025

В Непале продлят визы туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября

Иммиграционный департамент Непала будет бесплатно продлевать визы иностранным туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября, сообщает издание Kathmandu... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T11:40:00+03:00

2025-09-11T11:40:00+03:00

2025-09-11T11:40:00+03:00

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040866299_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_ff2cbe4bcd2abb536d28f10f1b228d86.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Иммиграционный департамент Непала будет бесплатно продлевать визы иностранным туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября, сообщает издание Kathmandu Post. "Иммиграционный департамент Непала будет предоставлять бесплатное продление виз иностранным туристам, чьи разрешения истекли после 8 сентября", - говорится в публикации издания. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже 30 человек, 1033 ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

https://ria.ru/20250523/nepal-2018562439.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, катманду, беспорядки в непале