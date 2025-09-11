https://ria.ru/20250911/nepal-2041126475.html

Кандидат на пост временного премьера Непала прибыла на переговоры с армией

Кандидат на пост временного премьера Непала прибыла на переговоры с армией

Кандидат на пост временного правительства Непала, бывший председатель верховного суда страны Сушила Карки прибыла на переговоры в штаб-квартиру армии в Катманду

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат на пост временного правительства Непала, бывший председатель верховного суда страны Сушила Карки прибыла на переговоры в штаб-квартиру армии в Катманду для переговоров с военным руководством, сообщает портал Khabarhub. По его данным, Карки прибыла в сопровождении политического активиста, выступающий за восстановление монархии, Дурги Прасая при усиленных мерах безопасности. У входа в здание собрались большие толпы активистов молодежного движения "Поколение Z" и журналистов, отмечает издание. Ранее в четверг портал сообщал о столкновениях у штаба армии представителей различных групп движения "Поколение Z". Спор разгорелся на фоне переговоров о назначении Карки временным премьер-министром. В качестве альтернатив протестующие предложили кандидатуры мэра Катманду Балена Шаха и главы города Дхаран Харка Сампанга. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже 30 человек, 1033 ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

непал

катманду

2025

Ночные протесты в Непале В среду непальские солдаты охраняли улицы столицы страны и приказали людям оставаться дома, чтобы восстановить порядок после того, как десятки тысяч протестующих штурмовали и поджигали правительственные здания и нападали на политиков. Переговоры между представителями и протестующими начались в течение дня в штаб-квартире непальской армии, но никакого решения достигнуто не было. 2025-09-11T10:20 true PT1M31S

