https://ria.ru/20250911/nepal-2041113932.html

В Непале возобновились беспорядки

В Непале возобновились беспорядки - РИА Новости, 11.09.2025

В Непале возобновились беспорядки

У здания штаба армии в Катманду произошли столкновения различных групп, называющих себя представителями "Поколения Z", пишет портал Kathmandu Post. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T09:34:00+03:00

2025-09-11T09:34:00+03:00

2025-09-11T12:37:00+03:00

непал

в мире

беспорядки в непале

катманду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709337_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_ca5848cda807cd23f24411cba5966415.jpg

ДЖАКАРТА, 11 сен — РИА Новости. У здания штаба армии в Катманду произошли столкновения различных групп, называющих себя представителями "Поколения Z", пишет портал Kathmandu Post.По данным СМИ, беспорядки начались на фоне переговоров о назначении экс-председателя Верховного суда Непала Сушилы Карки временным премьер-министром."Протестующие настаивали на том, чтобы на эту должность был назначен именно их кандидат, а не Карки. Многие из этих группировок активно поддерживали мэра Дхарана Харку Сампанга", — говорится в статье.Некоторые манифестанты высказывали недовольство индийскими журналистами, освещавшими происходящее. Также вмешалась непальская армия, пытаясь разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба.Сейчас туда приехала сама Карки для участия в переговорах с военным руководством. Ее сопровождает политический активист, выступающий за восстановление монархии, Дурги Прасая.Протесты в НепалеВ конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность крупных соцсетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В столкновениях с полицией погибли 34 человека, более 1,3 тысячи получили ранения. Позже правительство сняло запрет на работу соцсетей в Непале, но беспорядки не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, а также центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в правительственном комплексе и здание парламента.Премьер подал в отставку, членов кабмина эвакуировали на вертолетах. Главу Минфина Бишну Прасада Пауделя избили участники протестов.Накануне вечером командование армии Непала в координации с другими силовыми структурами развернуло войска и взяло на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов.

https://ria.ru/20250911/putin-2041042955.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ночные протесты в Непале В среду непальские солдаты охраняли улицы столицы страны и приказали людям оставаться дома, чтобы восстановить порядок после того, как десятки тысяч протестующих штурмовали и поджигали правительственные здания и нападали на политиков. Переговоры между представителями и протестующими начались в течение дня в штаб-квартире непальской армии, но никакого решения достигнуто не было. 2025-09-11T09:34 true PT1M31S

Министра финансов Непала загнали в реку Министра финансов Непала загнали в реку 2025-09-11T09:34 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

непал, в мире, беспорядки в непале, катманду