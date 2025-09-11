Рейтинг@Mail.ru
09:34 11.09.2025 (обновлено: 12:37 11.09.2025)
В Непале возобновились беспорядки
В Непале возобновились беспорядки
У здания штаба армии в Катманду произошли столкновения различных групп, называющих себя представителями "Поколения Z", пишет портал Kathmandu Post. РИА Новости, 11.09.2025
ДЖАКАРТА, 11 сен — РИА Новости. У здания штаба армии в Катманду произошли столкновения различных групп, называющих себя представителями "Поколения Z", пишет портал Kathmandu Post.По данным СМИ, беспорядки начались на фоне переговоров о назначении экс-председателя Верховного суда Непала Сушилы Карки временным премьер-министром."Протестующие настаивали на том, чтобы на эту должность был назначен именно их кандидат, а не Карки. Многие из этих группировок активно поддерживали мэра Дхарана Харку Сампанга", — говорится в статье.Некоторые манифестанты высказывали недовольство индийскими журналистами, освещавшими происходящее. Также вмешалась непальская армия, пытаясь разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба.Сейчас туда приехала сама Карки для участия в переговорах с военным руководством. Ее сопровождает политический активист, выступающий за восстановление монархии, Дурги Прасая.Протесты в НепалеВ конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность крупных соцсетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В столкновениях с полицией погибли 34 человека, более 1,3 тысячи получили ранения. Позже правительство сняло запрет на работу соцсетей в Непале, но беспорядки не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, а также центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в правительственном комплексе и здание парламента.Премьер подал в отставку, членов кабмина эвакуировали на вертолетах. Главу Минфина Бишну Прасада Пауделя избили участники протестов.Накануне вечером командование армии Непала в координации с другими силовыми структурами развернуло войска и взяло на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов.
ДЖАКАРТА, 11 сен — РИА Новости. У здания штаба армии в Катманду произошли столкновения различных групп, называющих себя представителями "Поколения Z", пишет портал Kathmandu Post.
По данным СМИ, беспорядки начались на фоне переговоров о назначении экс-председателя Верховного суда Непала Сушилы Карки временным премьер-министром.
"Протестующие настаивали на том, чтобы на эту должность был назначен именно их кандидат, а не Карки. Многие из этих группировок активно поддерживали мэра Дхарана Харку Сампанга", — говорится в статье.
Некоторые манифестанты высказывали недовольство индийскими журналистами, освещавшими происходящее. Также вмешалась непальская армия, пытаясь разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба.
Сейчас туда приехала сама Карки для участия в переговорах с военным руководством. Ее сопровождает политический активист, выступающий за восстановление монархии, Дурги Прасая.
Массовые протесты в Непале
© AP Photo / Niranjan Shrestha

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

Протесты в Катманду

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
1 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

Протестующие в Катманду

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
2 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

Протестующие в Катманду

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
3 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

Протестующие в Катманду

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
4 из 13
© Getty Images / NurPhoto

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

Протестующие в Катманду

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

© Getty Images / NurPhoto
5 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

Протестующие в Катманду

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
6 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
7 из 13
© Getty Images / NurPhoto

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

Протестующие в Катманду

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 13
© Getty Images / NurPhoto

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

Протестующие в Катманду

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

© Getty Images / NurPhoto
9 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
10 из 13
© Getty Images / Anadolu

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

Протестующие в Катманду

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

© Getty Images / Anadolu
11 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

Протестующие в Катманду

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
12 из 13
© Getty Images / NurPhoto

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

Протестующие в Катманду

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

© Getty Images / NurPhoto
13 из 13

Протесты в Непале

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность крупных соцсетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В столкновениях с полицией погибли 34 человека, более 1,3 тысячи получили ранения.
Позже правительство сняло запрет на работу соцсетей в Непале, но беспорядки не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, а также центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в правительственном комплексе и здание парламента.
Премьер подал в отставку, членов кабмина эвакуировали на вертолетах. Главу Минфина Бишну Прасада Пауделя избили участники протестов.
Накануне вечером командование армии Непала в координации с другими силовыми структурами развернуло войска и взяло на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов.
