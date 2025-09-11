В Непале возобновились беспорядки

ДЖАКАРТА, 11 сен — РИА Новости. У здания штаба армии в Катманду произошли столкновения различных групп, называющих себя представителями "Поколения Z", пишет портал Kathmandu Post.По данным СМИ, беспорядки начались на фоне переговоров о назначении экс-председателя Верховного суда Непала Сушилы Карки временным премьер-министром."Протестующие настаивали на том, чтобы на эту должность был назначен именно их кандидат, а не Карки. Многие из этих группировок активно поддерживали мэра Дхарана Харку Сампанга", — говорится в статье.Некоторые манифестанты высказывали недовольство индийскими журналистами, освещавшими происходящее. Также вмешалась непальская армия, пытаясь разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба.Сейчас туда приехала сама Карки для участия в переговорах с военным руководством. Ее сопровождает политический активист, выступающий за восстановление монархии, Дурги Прасая.Протесты в НепалеВ конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность крупных соцсетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В столкновениях с полицией погибли 34 человека, более 1,3 тысячи получили ранения. Позже правительство сняло запрет на работу соцсетей в Непале, но беспорядки не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, а также центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в правительственном комплексе и здание парламента.Премьер подал в отставку, членов кабмина эвакуировали на вертолетах. Главу Минфина Бишну Прасада Пауделя избили участники протестов.Накануне вечером командование армии Непала в координации с другими силовыми структурами развернуло войска и взяло на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов.
https://ria.ru/20250911/putin-2041042955.html
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ночные протесты в Непале
В среду непальские солдаты охраняли улицы столицы страны и приказали людям оставаться дома, чтобы восстановить порядок после того, как десятки тысяч протестующих штурмовали и поджигали правительственные здания и нападали на политиков. Переговоры между представителями и протестующими начались в течение дня в штаб-квартире непальской армии, но никакого решения достигнуто не было.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность крупных соцсетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В столкновениях с полицией погибли 34 человека, более 1,3 тысячи получили ранения.
Позже правительство сняло запрет на работу соцсетей в Непале, но беспорядки не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, а также центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" в правительственном комплексе и здание парламента.
Премьер подал в отставку, членов кабмина эвакуировали на вертолетах. Главу Минфина Бишну Прасада Пауделя избили участники протестов.
Накануне вечером командование армии Непала в координации с другими силовыми структурами развернуло войска и взяло на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.