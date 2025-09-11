Армия Непала смягчила комендантский час

Рейтинг@Mail.ru
08:56 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Армия Непала объявила о постепенном смягчении комендантского часа и иных ограничительных мер в ряде центральных городов страны на фоне стабилизации обстановки после массовых беспорядков, об этом сообщает портал Nepal News со ссылкой на заявление военных. "Комендантский час и запретительные меры в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре постепенно будут смягчаться", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что в этих городах режим комендантского часа будет действовать с 19:00 (16:15 мск) 11 сентября до 6:00 (3:15 мск) 12 сентября. Днем в четверг ограничения сохранятся с 10:00 (7:15 мск) до 17:00 (14:15 мск). При этом гражданам разрешено находиться на улицах по неотложным вопросам утром в промежутке с 6:00 (3:15 мск) до 10:00 (7:15 мск) и вечером - с 17:00 (14:15 мск) до 19:00 (16:15 мск). Как подчеркивается в заявлении, пассажиры при наличии действительных авиабилетов на внутренние и международные рейсы могут передвигаться до аэропорта. Уточняется, что смягчение мер безопасности затрагивает только столичный регион, за его пределами соответствующие решения принимают местные власти. Например, в регионе Рупандехи комендантский час был продлен до вечера четверга. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже 30 человек, 1033 ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
© AP Photo / Niranjan ShresthaВъезд на территорию здания парламента во время беспорядков в Катманду
Въезд на территорию здания парламента во время беспорядков в Катманду. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Армия Непала объявила о постепенном смягчении комендантского часа и иных ограничительных мер в ряде центральных городов страны на фоне стабилизации обстановки после массовых беспорядков, об этом сообщает портал Nepal News со ссылкой на заявление военных.
"Комендантский час и запретительные меры в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре постепенно будут смягчаться", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что в этих городах режим комендантского часа будет действовать с 19:00 (16:15 мск) 11 сентября до 6:00 (3:15 мск) 12 сентября. Днем в четверг ограничения сохранятся с 10:00 (7:15 мск) до 17:00 (14:15 мск).
При этом гражданам разрешено находиться на улицах по неотложным вопросам утром в промежутке с 6:00 (3:15 мск) до 10:00 (7:15 мск) и вечером - с 17:00 (14:15 мск) до 19:00 (16:15 мск).
Как подчеркивается в заявлении, пассажиры при наличии действительных авиабилетов на внутренние и международные рейсы могут передвигаться до аэропорта.
Уточняется, что смягчение мер безопасности затрагивает только столичный регион, за его пределами соответствующие решения принимают местные власти. Например, в регионе Рупандехи комендантский час был продлен до вечера четверга.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution).
Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже 30 человек, 1033 ранены.
Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
