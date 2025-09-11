https://ria.ru/20250911/nebenzja-2041328830.html

Небензя прокомментировал заявление СБ ООН по Катару

Небензя прокомментировал заявление СБ ООН по Катару - РИА Новости, 11.09.2025

Небензя прокомментировал заявление СБ ООН по Катару

Заявление Совета Безопасности ООН с осуждением ударов по Катару не дотягивает до того, чтобы "все нужное" в нем было отражено, заявил постпред РФ при Всемирной... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T23:57:00+03:00

2025-09-11T23:57:00+03:00

2025-09-11T23:57:00+03:00

в мире

катар

доха

россия

биньямин нетаньяху

василий небензя

дональд трамп

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_84669585170b92378f46732fa3145a26.jpg

ООН, 11 сен - РИА Новости. Заявление Совета Безопасности ООН с осуждением ударов по Катару не дотягивает до того, чтобы "все нужное" в нем было отражено, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. Ранее в четверг СБ ООН в совместном заявлении для прессы осудили удары по Катару и поддержали суверенитет страны. Вместе с тем в заявлении не указано, какая страна нанесла удары. "Совет Безопасности также принял заявление для прессы в связи с ударами в Дохе. К сожалению, оно не дотягивает до того, чтобы все нужное в нем было отражено. Не все вещи названы своими именами", - сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.

https://ria.ru/20250911/nebenzya-2041322399.html

https://ria.ru/20250911/rossija-2041218989.html

катар

доха

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, катар, доха, россия, биньямин нетаньяху, василий небензя, дональд трамп, оон, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе