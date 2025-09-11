Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал заявление СБ ООН по Катару - РИА Новости, 11.09.2025
23:57 11.09.2025
Небензя прокомментировал заявление СБ ООН по Катару
Небензя прокомментировал заявление СБ ООН по Катару
в мире
катар
доха
россия
биньямин нетаньяху
василий небензя
дональд трамп
оон
ООН, 11 сен - РИА Новости. Заявление Совета Безопасности ООН с осуждением ударов по Катару не дотягивает до того, чтобы "все нужное" в нем было отражено, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. Ранее в четверг СБ ООН в совместном заявлении для прессы осудили удары по Катару и поддержали суверенитет страны. Вместе с тем в заявлении не указано, какая страна нанесла удары. "Совет Безопасности также принял заявление для прессы в связи с ударами в Дохе. К сожалению, оно не дотягивает до того, чтобы все нужное в нем было отражено. Не все вещи названы своими именами", - сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
в мире, катар, доха, россия, биньямин нетаньяху, василий небензя, дональд трамп, оон, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, Доха, Россия, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Василий Небензя
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 11 сен - РИА Новости. Заявление Совета Безопасности ООН с осуждением ударов по Катару не дотягивает до того, чтобы "все нужное" в нем было отражено, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
Ранее в четверг СБ ООН в совместном заявлении для прессы осудили удары по Катару и поддержали суверенитет страны. Вместе с тем в заявлении не указано, какая страна нанесла удары.
"Совет Безопасности также принял заявление для прессы в связи с ударами в Дохе. К сожалению, оно не дотягивает до того, чтобы все нужное в нем было отражено. Не все вещи названы своими именами", - сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара.
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем".
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
В миреКатарДохаРоссияБиньямин НетаньяхуВасилий НебензяДональд ТрампООНХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
