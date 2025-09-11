Рейтинг@Mail.ru
"Вопиющий случай". В США заявили о проблемах НАТО после инцидента в Польше
19:37 11.09.2025 (обновлено: 20:47 11.09.2025)
"Вопиющий случай". В США заявили о проблемах НАТО после инцидента в Польше
"Вопиющий случай". В США заявили о проблемах НАТО после инцидента в Польше - РИА Новости, 11.09.2025
"Вопиющий случай". В США заявили о проблемах НАТО после инцидента в Польше
Инцидент в небе над Польшей заставил НАТО задуматься о том, насколько силы альянса оснащены для борьбы с такими угрозами, пишет USA Today. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Инцидент в небе над Польшей заставил НАТО задуматься о том, насколько силы альянса оснащены для борьбы с такими угрозами, пишет USA Today."Тот факт, что НАТО отреагировала на угрозу, а не сдержала ее, как должна была, — это просто вопиющий случай", — говорится в публикации.Как отмечает издание, этот эпизод также вызвал сомнения в том, располагает ли альянс, созданный более 70 лет назад во время холодной войны, адекватной и экономически эффективной военной структурой для противодействия относительно современной угрозе беспилотников.Сил НАТО оказалось достаточно, чтобы справиться с 19 дронами, однако на Украине ведутся крайне интенсивные боевые действия с использованием беспилотников, и нередко одновременно применяются сотни БПЛА. Это бросает вызов системам противовоздушной обороны НАТО, которые создавались для защиты от ракет и пилотируемых самолетов."Да поможет им Бог, если они столкнутся с 600 дронами и ракетами за одну ночь",— приводит издание слова профессора стратегических исследований шотландского университета Филипса О'Брайена.В среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в небе над страной было зафиксировано 19 беспилотников, и обвинил Москву, не предоставив никаких доказательств. В то же время временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что уничтоженные дроны прилетели со стороны Украины.Минобороны России подчеркнуло, что при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью атаковать цели в Польше не планировалось. Ведомство выразило готовность обсудить этот вопрос с польской стороной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что западные лидеры регулярно и бездоказательно обвиняют Москву в провокациях. Он заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши.В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
в мире, сша, польша, нато
В мире, США, Польша, НАТО
"Вопиющий случай". В США заявили о проблемах НАТО после инцидента в Польше

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Инцидент в небе над Польшей заставил НАТО задуматься о том, насколько силы альянса оснащены для борьбы с такими угрозами, пишет USA Today.
"Тот факт, что НАТО отреагировала на угрозу, а не сдержала ее, как должна была, — это просто вопиющий случай", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Нас ограбили". На Украине осудили решение Зеленского
Вчера, 17:27
Как отмечает издание, этот эпизод также вызвал сомнения в том, располагает ли альянс, созданный более 70 лет назад во время холодной войны, адекватной и экономически эффективной военной структурой для противодействия относительно современной угрозе беспилотников.
Сил НАТО оказалось достаточно, чтобы справиться с 19 дронами, однако на Украине ведутся крайне интенсивные боевые действия с использованием беспилотников, и нередко одновременно применяются сотни БПЛА. Это бросает вызов системам противовоздушной обороны НАТО, которые создавались для защиты от ракет и пилотируемых самолетов.
"Да поможет им Бог, если они столкнутся с 600 дронами и ракетами за одну ночь",— приводит издание слова профессора стратегических исследований шотландского университета Филипса О'Брайена.
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в небе над страной было зафиксировано 19 беспилотников, и обвинил Москву, не предоставив никаких доказательств. В то же время временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что уничтоженные дроны прилетели со стороны Украины.
Минобороны России подчеркнуло, что при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью атаковать цели в Польше не планировалось. Ведомство выразило готовность обсудить этот вопрос с польской стороной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что западные лидеры регулярно и бездоказательно обвиняют Москву в провокациях. Он заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В США напомнили о пророческом заявлении экс-президента Польши по Украине
10 сентября, 21:20
 
