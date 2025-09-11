https://ria.ru/20250911/nato-2041249350.html

СМИ сообщают о тревоге стран НАТО перед учениями "Запад-2025"

СМИ сообщают о тревоге стран НАТО перед учениями "Запад-2025"

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Некоторые страны НАТО "на иголках" в преддверии стартующих в пятницу совместных белорусско-российских учений "Запад-2025", несмотря на то, что учения не нацелены против каких-либо государств, сообщает газета Times. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. "Страны (восточного - ред.) фланга НАТО находятся на иголках", - говорится в материале издания об учениях. Газета пишет, что в районе Сувалкского коридора перед учениями чувствуются нервные настроения. "Нервное ожидание НАТО", - резюмирует газета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сделал заявление, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.

