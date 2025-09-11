НАТО показала степень готовности к войне с Россией
История с залетевшими на территорию Польши дронами стала лакмусовой бумажкой на готовность блока НАТО к большой войне с Россией. Тест пройден. Результат отрицательный. Страны альянса воевать с Москвой не готовы и не хотят. Зато они готовы бросить на войну с ней другие страны. И даже другие страны НАТО.
Главные результаты проверки на реакцию военно-политического блока — политические, а не военные. Хотя военные итоги тоже впечатляют. В ночь инцидента небо над Польшей бороздили польские F-16, голландские F-35, итальянские "Аваксы" и другие самолеты-разведчики и истребители альянса. Всех их подняли в воздух по тревоге. Итого из 19 залетевших беспилотников сбили четыре. Таков итог строительства "воздушного щита" НАТО на границах с Россией, в которое вбухали миллиарды. После такого итога не только пилотов, но и политиков ждет разбор полетов. В переносном смысле.
Но важнее другое. Самые главные события в ту ночь и утро произошли не в небе над Варшавой, а в двух кварталах Брюсселя. В так называемом европейском квартале, где расположены институты ЕС, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия осуществила преднамеренное вторжение в воздушное пространство Польши. То есть имел место акт военной агрессии, который должен предполагать соразмерный ответ и так далее. Это она написала, когда сама Польша еще не объявила упавшие беспилотники российскими. Каллас это объявила за Варшаву — начала ковать железо, пока горячо, и с ходу плеснула в костер бензинчику.
В соседнем районе генсек Марк Рютте выдал нечто вовсе логически невозможное. Он сказал, что Россия намеренно нанесла воздушный удар по Польше, но... это не является актом военной агрессии против страны — члена НАТО. Это как? Россия напала на Польшу, но альянс свою знаменитую пятую статью не включит и воевать за Польшу не будет. Может, Польша уже больше не страна НАТО?
Менее гротескную, но схожую реакцию выдавали прочая международная западная бюрократия и европейские лидеры. Вывод из их мелкой возни напрашивается неумолимый: они очень хотят воевать с Россией, но не сами, а бросив вместо кого-то другого. Кого не жалко. Украина и украинцы заканчиваются физически — кто там еще есть рядом с Россией?
Воевать самим американцам и западным европейцам и больно, и страшно, и просто некогда. Громче всех об инциденте в небе над Восточной Европой высказался Эммануэль Макрон — и в тот же день у него французы захватили Лионский вокзал. Ему ли сейчас думать о том, что Россия захватит Польшу? Сперва надо отбить у электората Лион.
Представитель США сказал, что Америка будет защищать каждый дюйм территории альянса — и в тот же день в самих Штатах убили одного из крупнейших сторонников Дональда Трампа Чарли Кирка. На момент выхода этой колонки в Вашингтоне все уже забыли про Польшу.
Внутриполитический кризис в западных странах объясняет не только, почему они не могут целиком отдаться войне с Россией, но и почему они не могут отдаться миру — объективно необходимой нормализации отношений с нашей страной. Конфликт России и Запада европейским элитам необходим, чтобы до поры до времени отвлекать внимание населения от внутренних проблем. Так что воевать с Москвой сейчас они не могут, мириться с ней — тем более. Выход — бросить на Россию какую-нибудь страну, объявить очередной жертвой агрессии, водить хороводы вокруг ее поддержки и тем сохранять фоновую враждебность.
Украина, которая до сих пор служила этим целям, заканчивается. Очевидные кандидаты ей на замену — кавказские республики и Молдавия. Однако ситуация с дронами показала, что в этом плане в зоне риска также Польша, страны Балтии, Скандинавия. Что с того, что они входят в НАТО? Генсек Рютте дал понять, что при необходимости у союзников достанет казуистики и иезуитства прочесть пятую статью устава так, что за поляков альянс воевать не станет, даже объявив, что на Польшу напали.
И поляки, в коллективную память которых намертво въелась травма "странной войны", когда союзные Англия и Франция после вторжения Гитлера в Польшу объявили Германии войну, но на деле не воевали, а молча смотрели, как Третий рейх ликвидирует польское государство, это усвоили. Поэтому в истории с дронами в Польше сама Польша вела себя чуть ли не спокойнее и осторожнее всех на Западе.