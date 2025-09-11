https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html

НАТО показала степень готовности к войне с Россией

НАТО показала степень готовности к войне с Россией - РИА Новости, 11.09.2025

НАТО показала степень готовности к войне с Россией

История с залетевшими на территорию Польши дронами стала лакмусовой бумажкой на готовность блока НАТО к большой войне с Россией. Тест пройден. Результат... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T08:00:00+03:00

2025-09-11T08:00:00+03:00

2025-09-11T10:24:00+03:00

в мире

польша

россия

варшава

марк рютте

кайя каллас

эммануэль макрон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041150490_0:119:1616:1029_1920x0_80_0_0_8d3db1c5674c45c8af2a2fc33b125e88.jpg

История с залетевшими на территорию Польши дронами стала лакмусовой бумажкой на готовность блока НАТО к большой войне с Россией. Тест пройден. Результат отрицательный. Страны альянса воевать с Москвой не готовы и не хотят. Зато они готовы бросить на войну с ней другие страны. И даже другие страны НАТО.Главные результаты проверки на реакцию военно-политического блока — политические, а не военные. Хотя военные итоги тоже впечатляют. В ночь инцидента небо над Польшей бороздили польские F-16, голландские F-35, итальянские "Аваксы" и другие самолеты-разведчики и истребители альянса. Всех их подняли в воздух по тревоге. Итого из 19 залетевших беспилотников сбили четыре. Таков итог строительства "воздушного щита" НАТО на границах с Россией, в которое вбухали миллиарды. После такого итога не только пилотов, но и политиков ждет разбор полетов. В переносном смысле.Но важнее другое. Самые главные события в ту ночь и утро произошли не в небе над Варшавой, а в двух кварталах Брюсселя. В так называемом европейском квартале, где расположены институты ЕС, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия осуществила преднамеренное вторжение в воздушное пространство Польши. То есть имел место акт военной агрессии, который должен предполагать соразмерный ответ и так далее. Это она написала, когда сама Польша еще не объявила упавшие беспилотники российскими. Каллас это объявила за Варшаву — начала ковать железо, пока горячо, и с ходу плеснула в костер бензинчику.В соседнем районе генсек Марк Рютте выдал нечто вовсе логически невозможное. Он сказал, что Россия намеренно нанесла воздушный удар по Польше, но... это не является актом военной агрессии против страны — члена НАТО. Это как? Россия напала на Польшу, но альянс свою знаменитую пятую статью не включит и воевать за Польшу не будет. Может, Польша уже больше не страна НАТО?Менее гротескную, но схожую реакцию выдавали прочая международная западная бюрократия и европейские лидеры. Вывод из их мелкой возни напрашивается неумолимый: они очень хотят воевать с Россией, но не сами, а бросив вместо кого-то другого. Кого не жалко. Украина и украинцы заканчиваются физически — кто там еще есть рядом с Россией?Воевать самим американцам и западным европейцам и больно, и страшно, и просто некогда. Громче всех об инциденте в небе над Восточной Европой высказался Эммануэль Макрон — и в тот же день у него французы захватили Лионский вокзал. Ему ли сейчас думать о том, что Россия захватит Польшу? Сперва надо отбить у электората Лион.Представитель США сказал, что Америка будет защищать каждый дюйм территории альянса — и в тот же день в самих Штатах убили одного из крупнейших сторонников Дональда Трампа Чарли Кирка. На момент выхода этой колонки в Вашингтоне все уже забыли про Польшу.Внутриполитический кризис в западных странах объясняет не только, почему они не могут целиком отдаться войне с Россией, но и почему они не могут отдаться миру — объективно необходимой нормализации отношений с нашей страной. Конфликт России и Запада европейским элитам необходим, чтобы до поры до времени отвлекать внимание населения от внутренних проблем. Так что воевать с Москвой сейчас они не могут, мириться с ней — тем более. Выход — бросить на Россию какую-нибудь страну, объявить очередной жертвой агрессии, водить хороводы вокруг ее поддержки и тем сохранять фоновую враждебность.Украина, которая до сих пор служила этим целям, заканчивается. Очевидные кандидаты ей на замену — кавказские республики и Молдавия. Однако ситуация с дронами показала, что в этом плане в зоне риска также Польша, страны Балтии, Скандинавия. Что с того, что они входят в НАТО? Генсек Рютте дал понять, что при необходимости у союзников достанет казуистики и иезуитства прочесть пятую статью устава так, что за поляков альянс воевать не станет, даже объявив, что на Польшу напали.И поляки, в коллективную память которых намертво въелась травма "странной войны", когда союзные Англия и Франция после вторжения Гитлера в Польшу объявили Германии войну, но на деле не воевали, а молча смотрели, как Третий рейх ликвидирует польское государство, это усвоили. Поэтому в истории с дронами в Польше сама Польша вела себя чуть ли не спокойнее и осторожнее всех на Западе.

https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html

https://ria.ru/20250910/oshibka-2040773457.html

https://ria.ru/20250909/merts-2040540000.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Носович https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg

в мире, польша, россия, варшава, марк рютте, кайя каллас, эммануэль макрон, евросоюз, нато, аналитика