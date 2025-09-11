Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Москве, оказался безработным - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/napadenie-2041250066.html
Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Москве, оказался безработным
Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Москве, оказался безработным - РИА Новости, 11.09.2025
Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Москве, оказался безработным
Мужчина, бросивший две бутылки с зажигательной смесью и напавший с ножом на полицейских на востоке Москвы, нигде не работал и ранее был судим, следует из... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:00:00+03:00
2025-09-11T17:00:00+03:00
происшествия
россия
москва
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
жилищник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_97:342:2943:1943_1920x0_80_0_0_95cffb779fd1a6f8c7c8db8f3f990070.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мужчина, бросивший две бутылки с зажигательной смесью и напавший с ножом на полицейских на востоке Москвы, нигде не работал и ранее был судим, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В августе столичный главк СК РФ сообщил, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Также выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, а также имеет судимость в том числе за совершение преступлений против общественной безопасности и госвласти. Уже на следующий день, 28 августа, московский суд арестовал на два месяца Шеваргана Кунджумова. Согласно судебным документам, Кунджумов нигде не работал и ранее был судим, в связи с этим и обвинением в особо тяжком преступлении суд посчитал арест необходимостью, потому как на свободе обвиняемый, по мнению суда, "мог бы скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью". Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Кунджумов ранее был судим по нескольким статьям, в том числе за подготовку к теракту и незаконный оборот оружия. В 2019 году он был осужден почти на 8 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250910/proverka-2041007351.html
https://ria.ru/20240814/sk-1966183025.html
россия
москва
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_669:352:2704:1879_1920x0_80_0_0_57a40403dd390dd0d2966c74a38d2869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, саратов, следственный комитет россии (ск рф), жилищник
Происшествия, Россия, Москва, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ), Жилищник
Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Москве, оказался безработным

Напавший с ножом на полицейских в Москве нигде не работал и ранее был судим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мужчина, бросивший две бутылки с зажигательной смесью и напавший с ножом на полицейских на востоке Москвы, нигде не работал и ранее был судим, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В августе столичный главк СК РФ сообщил, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
СК организовал проверку после нападения на бывшего полицейского в Ингушетии
Вчера, 16:55
Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Также выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, а также имеет судимость в том числе за совершение преступлений против общественной безопасности и госвласти.
Уже на следующий день, 28 августа, московский суд арестовал на два месяца Шеваргана Кунджумова.
Согласно судебным документам, Кунджумов нигде не работал и ранее был судим, в связи с этим и обвинением в особо тяжком преступлении суд посчитал арест необходимостью, потому как на свободе обвиняемый, по мнению суда, "мог бы скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью".
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Кунджумов ранее был судим по нескольким статьям, в том числе за подготовку к теракту и незаконный оборот оружия. В 2019 году он был осужден почти на 8 лет лишения свободы.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Москве задержали американца за нападение на полицейского
14 августа 2024, 15:58
 
ПроисшествияРоссияМоскваСаратовСледственный комитет России (СК РФ)Жилищник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала