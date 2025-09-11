Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Москве, оказался безработным
Напавший с ножом на полицейских в Москве нигде не работал и ранее был судим
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мужчина, бросивший две бутылки с зажигательной смесью и напавший с ножом на полицейских на востоке Москвы, нигде не работал и ранее был судим, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В августе столичный главк СК РФ сообщил, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Также выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, а также имеет судимость в том числе за совершение преступлений против общественной безопасности и госвласти.
Уже на следующий день, 28 августа, московский суд арестовал на два месяца Шеваргана Кунджумова.
Согласно судебным документам, Кунджумов нигде не работал и ранее был судим, в связи с этим и обвинением в особо тяжком преступлении суд посчитал арест необходимостью, потому как на свободе обвиняемый, по мнению суда, "мог бы скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью".
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Кунджумов ранее был судим по нескольким статьям, в том числе за подготовку к теракту и незаконный оборот оружия. В 2019 году он был осужден почти на 8 лет лишения свободы.
В Москве задержали американца за нападение на полицейского
14 августа 2024, 15:58