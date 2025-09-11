https://ria.ru/20250911/nagrada-2041220415.html

В США объявили награду за поиск подозреваемого в убийстве россиянина

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Фестиваль Burning Man и помогающая местным правоохранителям некоммерческая организация Secret Witness объявили о награде в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подозреваемого в убийстве уроженца Омска Вадима Круглова. Уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США и работал в IT-сфере, занимался установкой камер видеонаблюдения. Мужчина приехал на фестиваль Burning Man в штате Невада, где давно мечтал побывать. Тридцатого августа во время непогоды в пустыне Невада 37-летний Вадим Круглов был убит при невыясненных обстоятельствах. "Организация Secret Witness объявила о награде в 5 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту в рамках этого расследования. Для поддержки этих мер Burning Man Project предоставил дополнительные 5 тысяч долларов к этому вознаграждению", - говорится в заявлении на портале фестиваля Burning Man Project.

