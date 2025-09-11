Нападение на Кирка имело предумышленный характер, заявили в ФБР

https://ria.ru/20250911/na-2041241830.html
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило преднамеренный характер, сообщил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс."Я могу сказать, что это было целенаправленное нападение. Мы не считаем, что жителям сообщества угрожает опасность", - сказал он на пресс-конференции.Кирк был накануне смертельно ранен на мероприятии в Университете долины Юта.
