https://ria.ru/20250911/na-2041241830.html

Нападение на Кирка имело предумышленный характер, заявили в ФБР

Нападение на Кирка имело предумышленный характер, заявили в ФБР - РИА Новости, 11.09.2025

Нападение на Кирка имело предумышленный характер, заявили в ФБР

Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:31:00+03:00

2025-09-11T16:31:00+03:00

2025-09-11T16:38:00+03:00

фбр

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_4b1be9f57ac35115da2282232a668f87.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило преднамеренный характер, сообщил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс."Я могу сказать, что это было целенаправленное нападение. Мы не считаем, что жителям сообщества угрожает опасность", - сказал он на пресс-конференции.Кирк был накануне смертельно ранен на мероприятии в Университете долины Юта.

https://ria.ru/20250911/kirk-2041241681.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фбр, покушение на американского политика чарли кирка