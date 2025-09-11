Рейтинг@Mail.ru
Нападение на Кирка имело предумышленный характер, заявили в ФБР
16:31 11.09.2025
Нападение на Кирка имело предумышленный характер, заявили в ФБР
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило преднамеренный характер, сообщил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс."Я могу сказать, что это было целенаправленное нападение. Мы не считаем, что жителям сообщества угрожает опасность", - сказал он на пресс-конференции.Кирк был накануне смертельно ранен на мероприятии в Университете долины Юта.
фбр, покушение на американского политика чарли кирка
Американский политик Чарли Кирк
© AP Photo / Alex Brandon
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка, смертельно раненного накануне на массовом мероприятии в Университете долины Юта, носило преднамеренный характер, сообщил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс.
"Я могу сказать, что это было целенаправленное нападение. Мы не считаем, что жителям сообщества угрожает опасность", - сказал он на пресс-конференции.
Кирк был накануне смертельно ранен на мероприятии в Университете долины Юта.
ФБР нашло винтовку, из которой мог быть убит Кирк
