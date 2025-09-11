Рейтинг@Mail.ru
МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/mvf-2041308324.html
МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине
МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине - РИА Новости, 11.09.2025
МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине
Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить объем нового кредита Украине, а также распределение нагрузки между самим фондом и другими донорами... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T20:15:00+03:00
2025-09-11T20:15:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
мвф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
11 сен - РИА Новости, Наймушин Игорь. Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить объем нового кредита Украине, а также распределение нагрузки между самим фондом и другими донорами Киева, сообщила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости. "Мы очень внимательно рассмотрим целесообразное финансирование, структуру финансирования, какой объем может предоставить МВФ… обсудим с внешними донорами Украины необходимые внешние финансы", - заявила она на вопрос агентства на брифинге. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://ria.ru/20250911/zelenskiy-2041253259.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, мвф, экономика
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, МВФ, Экономика
МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине

МВФ не назвал объем нового кредита Украине и распределение нагрузки с донорами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
11 сен - РИА Новости, Наймушин Игорь. Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить объем нового кредита Украине, а также распределение нагрузки между самим фондом и другими донорами Киева, сообщила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости.
«
"Мы очень внимательно рассмотрим целесообразное финансирование, структуру финансирования, какой объем может предоставить МВФ… обсудим с внешними донорами Украины необходимые внешние финансы", - заявила она на вопрос агентства на брифинге.
Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Нас ограбили". На Украине осудили решение Зеленского
Вчера, 17:27
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМВФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала