https://ria.ru/20250911/mvf-2041308324.html
МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине
МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине - РИА Новости, 11.09.2025
МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине
Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить объем нового кредита Украине, а также распределение нагрузки между самим фондом и другими донорами... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T20:15:00+03:00
2025-09-11T20:15:00+03:00
2025-09-11T20:15:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
мвф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
11 сен - РИА Новости, Наймушин Игорь. Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить объем нового кредита Украине, а также распределение нагрузки между самим фондом и другими донорами Киева, сообщила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости. "Мы очень внимательно рассмотрим целесообразное финансирование, структуру финансирования, какой объем может предоставить МВФ… обсудим с внешними донорами Украины необходимые внешние финансы", - заявила она на вопрос агентства на брифинге. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://ria.ru/20250911/zelenskiy-2041253259.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, мвф, экономика
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, МВФ, Экономика
МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине
МВФ не назвал объем нового кредита Украине и распределение нагрузки с донорами