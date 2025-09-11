https://ria.ru/20250911/mvd-2041235846.html

В МВД предупредили о мошенниках, обманывающих пользователей Apple

В МВД предупредили о мошенниках, обманывающих пользователей Apple - РИА Новости, 11.09.2025

В МВД предупредили о мошенниках, обманывающих пользователей Apple

Мошенники обманывают пользователей Apple с помощью уязвимости в iCloud Calendar, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:09:00+03:00

2025-09-11T16:09:00+03:00

2025-09-11T16:09:00+03:00

технологии

apple

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

paypal

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9fa6e58c2b6f5cfbf482dea855ecb805.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мошенники обманывают пользователей Apple с помощью уязвимости в iCloud Calendar, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Экспертами из Bleeping Compute обнаружена уязвимость в iCloud Calendar, позволяющая использовать легитимные серверы Apple для рассылки фишинговых сообщений. Сообщения выглядят как официальные уведомления от Apple о покупках на крупные суммы (️например, 599 долларов через PayPal) и приходят с адреса noreply@email.apple.com, что придает им видимость законности", - говорится в сообщении. В МВД со ссылкой на исследование Bleeping Compute рассказывают, что мошенники создают событие в iCloud Calendar и помещают фишинговый текст в поле "Заметки", после чего приглашают подконтрольный им email, который автоматически пересылает сообщения другим жертвам. В сообщении пользователя просят позвонить по указанному номеру для "отмены платежа". При звонке мошенники имитируют службу поддержки и под предлогом помощи убеждают жертву скачать вредоносное ПО, при установке которого злоумышленники получают доступ к банковским данным, паролям и другой конфиденциальной информации телефона. "Поскольку письма отправляются с официальных серверов Apple, они успешно проходят проверки, обходят спам-фильтры и попадают во входящие", - отмечается в сообщении. В МВД рекомендуют, не взаимодействовать с данным сообщением и рассказать о нем Apple через reportphishing@apple.com, а для бизнес-пользователей отключить автоматическое принятие приглашений и усилить фильтрацию.

https://ria.ru/20241126/vzlomy-1985874779.html

https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003545520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, apple, министерство внутренних дел рф (мвд россии), paypal, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов