Мурашко призвал мужчин активнее проходить диспансеризацию

Репродуктивную диспансеризацию в 2024 году прошли почти 7 миллионов человек, 40% составили мужчины, им необходимо активнее уделять время своему здоровью, заявил РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Репродуктивную диспансеризацию в 2024 году прошли почти 7 миллионов человек, 40% составили мужчины, им необходимо активнее уделять время своему здоровью, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. "И последнее, наверное, что необходимо говорить, - это репродуктивная диспансеризация. В прошлом году почти 7 миллионов человек ее прошли. Мужчины проходят в 40% из этой цифры, женщины в 60%. И, конечно же, мужчины должны активнее уделять время своему здоровью, не только репродуктивному, но и, конечно, здоровью сердца и многое другое", - сказал Мурашко в ходе пленарного заседания VI Форума социальных инноваций регионов.

