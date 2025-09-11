Рейтинг@Mail.ru
Мурашко призвал мужчин активнее проходить диспансеризацию - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/murashko-2041201112.html
Мурашко призвал мужчин активнее проходить диспансеризацию
Мурашко призвал мужчин активнее проходить диспансеризацию - РИА Новости, 11.09.2025
Мурашко призвал мужчин активнее проходить диспансеризацию
Репродуктивную диспансеризацию в 2024 году прошли почти 7 миллионов человек, 40% составили мужчины, им необходимо активнее уделять время своему здоровью, заявил РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:19:00+03:00
2025-09-11T14:19:00+03:00
здоровье - общество
михаил мурашко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Репродуктивную диспансеризацию в 2024 году прошли почти 7 миллионов человек, 40% составили мужчины, им необходимо активнее уделять время своему здоровью, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. "И последнее, наверное, что необходимо говорить, - это репродуктивная диспансеризация. В прошлом году почти 7 миллионов человек ее прошли. Мужчины проходят в 40% из этой цифры, женщины в 60%. И, конечно же, мужчины должны активнее уделять время своему здоровью, не только репродуктивному, но и, конечно, здоровью сердца и многое другое", - сказал Мурашко в ходе пленарного заседания VI Форума социальных инноваций регионов.
https://ria.ru/20250809/zdoroave-2034270803.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_229:0:2276:1535_1920x0_80_0_0_bb78c40fe553163026c60a6688a32e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, михаил мурашко, общество
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Общество
Мурашко призвал мужчин активнее проходить диспансеризацию

Мурашко: почти 7 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию в 2024 году

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Репродуктивную диспансеризацию в 2024 году прошли почти 7 миллионов человек, 40% составили мужчины, им необходимо активнее уделять время своему здоровью, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
«
"И последнее, наверное, что необходимо говорить, - это репродуктивная диспансеризация. В прошлом году почти 7 миллионов человек ее прошли. Мужчины проходят в 40% из этой цифры, женщины в 60%. И, конечно же, мужчины должны активнее уделять время своему здоровью, не только репродуктивному, но и, конечно, здоровью сердца и многое другое", - сказал Мурашко в ходе пленарного заседания VI Форума социальных инноваций регионов.
Детская поликлиника - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей
9 августа, 02:19
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала