В Москве заменили более 60 км барьерных ограждений
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:06 11.09.2025 (обновлено: 13:34 12.09.2025)
В Москве заменили более 60 км барьерных ограждений
В Москве заменили более 60 км барьерных ограждений
В Москве заменили более 60 км барьерных ограждений
Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 60 километров металлических барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 60 километров металлических барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем заменить 134 километра таких конструкций на 40 транспортных объектах. В настоящее время завершены работы по замене свыше 60 километров барьеров, в частности, они проведены на Мичуринском проспекте, Аминьевском и Куркинском шоссе", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что при проведении ремонта используют специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируют поврежденные элементы, затем устанавливают новые конструкции. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим автомобилем", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что работы по замене барьерных ограждений выполняются в кратчайшие сроки.
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве заменили более 60 км барьерных ограждений

Более 60 км барьерных ограждений заменили в Москве с начала года

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 60 километров металлических барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем заменить 134 километра таких конструкций на 40 транспортных объектах. В настоящее время завершены работы по замене свыше 60 километров барьеров, в частности, они проведены на Мичуринском проспекте, Аминьевском и Куркинском шоссе", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что при проведении ремонта используют специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируют поврежденные элементы, затем устанавливают новые конструкции.
"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим автомобилем", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что работы по замене барьерных ограждений выполняются в кратчайшие сроки.
