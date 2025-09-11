https://ria.ru/20250911/moskva-2041446884.html

В Москве заменили более 60 км барьерных ограждений

В Москве заменили более 60 км барьерных ограждений - РИА Новости, 12.09.2025

В Москве заменили более 60 км барьерных ограждений

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 60 километров металлических барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 12.09.2025

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 60 километров металлических барьерных ограждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем заменить 134 километра таких конструкций на 40 транспортных объектах. В настоящее время завершены работы по замене свыше 60 километров барьеров, в частности, они проведены на Мичуринском проспекте, Аминьевском и Куркинском шоссе", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что при проведении ремонта используют специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируют поврежденные элементы, затем устанавливают новые конструкции. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим автомобилем", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что работы по замене барьерных ограждений выполняются в кратчайшие сроки.

москва

2025

Новости

