Напавший на полицейских в Москве не стал обжаловать арест

Напавший с ножом на полицейских в Москве мужчина не стал обжаловать арест
Мужчина, напавший на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Мужчина, кинувший две бутылки с зажигательной смесью в машину МВД и напавший с ножом на полицейских в Москве, не стал обжаловать арест, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее, 27 августа, столичный главк СК РФ сообщил, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Также выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, а также имеет судимость в том числе за совершение преступлений против общественной безопасности и госвласти.
Уже на следующий день, 28 августа, суд арестовал Шеваргана Кунджумова.
Согласно судебным материалам, у Кунджумова после решения суда было три дня на обжалование ареста, однако он этого не сделал. В результате 2 сентября решение суда вступило в силу. Как указано в судебных документах, Кунджумов пробудет под арестом два месяца - до 27 октября.