10:54 11.09.2025
В московских СИЗО запустят электронное голосование
Электронное голосование с использованием переносных терминалов впервые будет применяться в восьми СИЗО Москвы, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электронное голосование с использованием переносных терминалов впервые будет применяться в восьми СИЗО Москвы, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В восьми СИЗО города Москвы впервые, подчеркиваю, впервые будет применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
политика, москва, россия, элла памфилова
Политика, Москва, Россия, Элла Памфилова
СИЗО. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электронное голосование с использованием переносных терминалов впервые будет применяться в восьми СИЗО Москвы, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"В восьми СИЗО города Москвы впервые, подчеркиваю, впервые будет применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
