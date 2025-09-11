https://ria.ru/20250911/moskva-2041136630.html

В московских СИЗО запустят электронное голосование

Электронное голосование с использованием переносных терминалов впервые будет применяться в восьми СИЗО Москвы, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электронное голосование с использованием переносных терминалов впервые будет применяться в восьми СИЗО Москвы, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В восьми СИЗО города Москвы впервые, подчеркиваю, впервые будет применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

