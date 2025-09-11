https://ria.ru/20250911/moshenniki-2041267339.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС - РИА Новости, 11.09.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС
Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:53:00+03:00
2025-09-11T17:53:00+03:00
2025-09-11T17:54:00+03:00
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021389291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4c163ae1a38ae90562b1981f4394720.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного декларирования международных почтовых отправлений (МПО) и внесения обеспечительных таможенных платежей, сообщает ведомство. "Зафиксированы случаи направления гражданам рассылки от имени таможенных органов документов с требованиями повторного декларирования МПО и внесения обеспечительных таможенных платежей. Будьте бдительны при их поступлении и не попадайтесь на уловки мошенников", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале и прилагается фото с примером такой рассылки.Также ФТС рекомендует ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250903/mvd-2039407214.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021389291_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_793d5c614d1193fe4324213c2550a9ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС
ФТС РФ предупредила о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов