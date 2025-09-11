Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС
17:53 11.09.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС - РИА Новости, 11.09.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС
Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного... РИА Новости, 11.09.2025
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного декларирования международных почтовых отправлений (МПО) и внесения обеспечительных таможенных платежей, сообщает ведомство. &quot;Зафиксированы случаи направления гражданам рассылки от имени таможенных органов документов с требованиями повторного декларирования МПО и внесения обеспечительных таможенных платежей. Будьте бдительны при их поступлении и не попадайтесь на уловки мошенников&quot;, - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале и прилагается фото с примером такой рассылки.Также ФТС рекомендует ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов, отмечается в сообщении.
экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС

ФТС РФ предупредила о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного декларирования международных почтовых отправлений (МПО) и внесения обеспечительных таможенных платежей, сообщает ведомство.
"Зафиксированы случаи направления гражданам рассылки от имени таможенных органов документов с требованиями повторного декларирования МПО и внесения обеспечительных таможенных платежей. Будьте бдительны при их поступлении и не попадайтесь на уловки мошенников", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале и прилагается фото с примером такой рассылки.

Также ФТС рекомендует ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов, отмечается в сообщении.
ЭкономикаРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
