Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС - РИА Новости, 11.09.2025

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы ФТС

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о случаях мошенничества якобы от имени таможенных органов с требованиями повторного декларирования международных почтовых отправлений (МПО) и внесения обеспечительных таможенных платежей, сообщает ведомство. "Зафиксированы случаи направления гражданам рассылки от имени таможенных органов документов с требованиями повторного декларирования МПО и внесения обеспечительных таможенных платежей. Будьте бдительны при их поступлении и не попадайтесь на уловки мошенников", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале и прилагается фото с примером такой рассылки.Также ФТС рекомендует ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов, отмечается в сообщении.

