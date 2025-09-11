Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обманывают семьи бойцов СВО - РИА Новости, 11.09.2025
03:48 11.09.2025
Мошенники обманывают семьи бойцов СВО
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам, родственники которых находятся в зоне специальной военной операции, и предлагают якобы помощь в освобождении бойцов из плена, выяснило РИА Новости. Злоумышленники звонят членам семей участников спецоперации и сообщают, что их близкий человек находится в плену. За помощь в освобождении из плена и включении в списки на обмен они просят перевести деньги на карту. Как только жертва переводит деньги, мошенник блокирует её номер телефона и перестает выходить на связь.
Мошенники обманывают семьи бойцов СВО

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам, родственники которых находятся в зоне специальной военной операции, и предлагают якобы помощь в освобождении бойцов из плена, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники звонят членам семей участников спецоперации и сообщают, что их близкий человек находится в плену. За помощь в освобождении из плена и включении в списки на обмен они просят перевести деньги на карту.
Как только жертва переводит деньги, мошенник блокирует её номер телефона и перестает выходить на связь.
МВД рассказало о новой схеме мошенничества с телефонами
