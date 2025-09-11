https://ria.ru/20250911/moshenniki-2041089122.html
Мошенники обманывают семьи бойцов СВО
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам, родственники которых находятся в зоне специальной военной операции, и предлагают якобы помощь в освобождении бойцов из плена, выяснило РИА Новости. Злоумышленники звонят членам семей участников спецоперации и сообщают, что их близкий человек находится в плену. За помощь в освобождении из плена и включении в списки на обмен они просят перевести деньги на карту. Как только жертва переводит деньги, мошенник блокирует её номер телефона и перестает выходить на связь.
