Мошенники обманывают семьи бойцов СВО

Мошенники обманывают семьи бойцов СВО - РИА Новости, 11.09.2025

Мошенники обманывают семьи бойцов СВО

11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам, родственники которых находятся в зоне специальной военной операции, и предлагают якобы помощь в освобождении бойцов из плена, выяснило РИА Новости. Злоумышленники звонят членам семей участников спецоперации и сообщают, что их близкий человек находится в плену. За помощь в освобождении из плена и включении в списки на обмен они просят перевести деньги на карту. Как только жертва переводит деньги, мошенник блокирует её номер телефона и перестает выходить на связь.

Дарья Буймова

