МВД рассказало о новой схеме мошенничества с телефонами
Телефонные мошенники убеждают жертв покупать дорогие современные смартфоны
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Телефонные мошенники могут представляться юристами и убеждать жертв покупать дорогие современные смартфоны, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как указано в материалах, телефонные мошенники по одной из схем сообщают жертве, что с ее банковского счета якобы были совершены денежные переводы на Украину.
Затем с жертвой связывается лжеюрист, который уже убеждает купить современный смартфон и отправляет на некий адрес под предлогом якобы важного задания, где жертве передадут ценные бумаги и деньги, отмечается в материалах.
Гражданам рекомендуется помнить, что реальный сотрудник правоохранительных органов или юрист не просить покупать технику и посещать незнакомые места для решения ваших проблем.
9 сентября, 06:01